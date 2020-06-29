Двое погибших и один пострадавший. В США опубликовали отчет об испытаниях советского танка Т-55

Источник материала: Tut.by

Военные США опубликовали отчет о катастрофе, случившейся на испытаниях советского танка Т-55 на Абердинском полигоне. Инцидент произошел 21 мая 2009 года и закончился смертью двух членов экипажа и тяжелыми ожогами для третьего.



Т-55. Иллюстративное фото: goodfon.ru

Во время испытаний командир, наводчик и водитель Т-55 находились внутри танка и вели огонь 100-миллиметровыми кумулятивными снарядами УБК-4М. Примерно в половину десятого утра произошел катастрофический инцидент — снаряд взорвался внутри ствола орудия, разорвав его. В результате на месте погиб командир и был смертельно ранен стрелок. Водитель избежал смерти, но из-за возникшего пожара получил ожоги 70% тела.

Согласно отчету, экипаж, которому не повезло оказаться в танке во время взрыва, обладал огромным опытом. Командир танка испытывал различные модели больше 25 лет, причем в основном специализировался на зарубежных машинах (включая советские). Стрелок работал на испытаниях уже шесть лет, из них четыре — с иностранными танками, водитель испытывал технику уже 11 лет.

Согласно опубликованной хронологии инцидента, около 9.25 утра танк начал движение вперед на скорости 16−18 километров в час и почти сразу же открыл огонь. Один из первых снарядов после того, как наводчик нажал на спуск, взорвался, даже не покинув патронника.

Служба поддержки немедленно сообщила медикам. Водитель покинул танк через четыре минуты после взрыва, помощь подоспела еще через четыре минуты. Через 15 минут после взрыва появились медики, через 50 — вертолеты для эвакуации. Наводчика и механика-водителя отправили в медучреждения, но через 15 дней наводчик скончался от полученных ранений.

В отчете указано так же, что экипаж танка не имел огнеупорной одежды — только обувь, наушники и шлемы (вместо формы на танкистах были джинсы и футболки). Отмечается, что в случае наличия огнеупорного обмундирования ожоги водителя (он восстанавливается до сих пор) могли бы быть значительно меньше.