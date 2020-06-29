ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Регистрация иностранцев, прибывших в Беларусь на срок до 10 суток, отменяется с 1 июля

29.06.2020 17:20 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Иностранцам, которые приезжают в Беларусь на срок до 10 суток, больше не нужно проходить обязательную регистрацию.

С 1 июля иностранные граждане, которые приезжают в Беларусь на срок до 10 суток, больше не должны будут регистрироваться в органах внутренних дел или в Министерстве иностранных дел республики.

«Если иностранец прибыл в нашу страну и поселился по частному адресу на срок, не превышающий 10 суток, он не подлежит регистрации как временно пребывающий. Сейчас без регистрации можно пребывать не более 5 суток - кроме россиян и граждан некоторых других стран-соседей, заключивших межправительственные соглашения с Беларусью о более длительном пребывании без регистрации, - комментируют в МВД.

Кроме того, по новым нормам, санатории, гостиницы, здравницы и агроусадьбы больше не должны проводить регистрацию временно пребывающих в Беларусь иностранных граждан в течение всего срока их проживания на территории этих объектов. Теперь они - посредством портала электронных услуг или иным способом - будут просто информировать органы внутренних дел о своих гостях и постояльцах».

Среди прочих изменений - срок, в течение которого иностранным гражданам нужно зарегистрироваться по месту нового пребывания (проживания): он сокращен с пяти суток до трех рабочих дней.

Также, как пояснили в правоохранительном ведомстве, с 7 до 5 лет снижен срок временного пребывания, который необходим иностранцам, желающим приобрести вид на жительство в Беларуси.

Есть инновации и для инвесторов, претендующих на получении разрешения на постоянное проживание в Беларуси. Раньше объем инвестиций был номинирован в иностранной валюте и составлял 150 тысяч евро. С 1 июля пороговая величина инвестиций определена на уровне 15 тысяч базовых величин (на сегодняшний день это 405 тысяч белорусских рублей).

Как подчеркнули в пресс-службе МВД, изменения в законодательстве направлены главным образом на либерализацию и повышение туристической, а также инвестиционной привлекательности Беларуси.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иностранцам, которые приезжают в Беларусь на срок до 10 суток, больше не нужно проходить обязательную регистрацию.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дожди затапливают американский штат Массачусетс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец
29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика