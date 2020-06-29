Лукашенко: Система образования Беларуси – стратегическая отрасль, а не сфера услуг

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Система образования – важнейшая стратегическая отрасль Беларуси, а не сфера услуг. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с педагогами, передает телеканал «МИР 24».

Пригласили более тысячи человек – учителей школ, преподавателей вузов, ученых. Как отметил президент, в будущем необходимо делать акцент на новых информационных технологиях. И на обучение широкопрофильных специалистов-«айтишников» с уклоном на биологию, химию. Но задача педагогов – не только учить, но и воспитывать молодежь.

«Вы воспитываете граждан нашей страны, формируете интеллектуальную элиту общества. Вы знаете, что происходит с молодежью, которая остается один на один с информационным пространством. Это вопрос не только родителям, но и к нам, ко всей системе нашего образования. Не будем заниматься своими детьми мы – ими займутся чужие учителя этой жизни. И тогда в истории независимой Беларуси, которую должны продолжить наши дети, можем поставить точку, даже жирную», – сказал белорусский лидер.

Также Александр Лукашенко поручил разработать новые правила поступления в вузы уже в следующем году. И обещал повысить заработную плату учителям.