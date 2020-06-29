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Лукашенко: Система образования Беларуси – стратегическая отрасль, а не сфера услуг
29.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Система образования – важнейшая стратегическая отрасль Беларуси, а не сфера услуг. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с педагогами, передает телеканал «МИР 24».
Пригласили более тысячи человек – учителей школ, преподавателей вузов, ученых. Как отметил президент, в будущем необходимо делать акцент на новых информационных технологиях. И на обучение широкопрофильных специалистов-«айтишников» с уклоном на биологию, химию. Но задача педагогов – не только учить, но и воспитывать молодежь.
Также Александр Лукашенко поручил разработать новые правила поступления в вузы уже в следующем году. И обещал повысить заработную плату учителям.
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Президент Беларуси поручил разработать новые правила поступления в вузы и обещал повысить заработную плату учителям.
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