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«Очень эмоциональное выступление нашего главы государства». Что говорили педагоги страны после встречи с Президентом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Зарплаты профессорско-преподавательского состава в течение пятилетки доведут до 150 % от средней по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На мероприятие пригласили представителей вузов и научной элиты, воспитателей детских садов и учителей школ из всех регионов Беларуси – всего около тысячи человек. Гостей на встречу собралось так много, что ее пришлось перенести из Дворца Независимости в центр «БелЭкспо», известный как «ромашка».
Разговор о настоящем и будущем белорусского образования. Президент подчеркнул, что назрела необходимость поговорить не только о достижениях сферы, но и обсудить вопросы на злобу дня. К тому же 2020 год особенный – завершается пятилетка, время ставить новые задачи.
Централизованное тестирование, зарплаты, доступность образования, новые правила вступительной кампании – темы, на которых сделан акцент в разговоре.
Итак, уже в 2021 году белорусские абитуриенты будут поступать по новым правилам. Глава государства подчеркнул важность качественной работы с молодежью. А студентов призвал мыслить, делать самостоятельные выводы, выходить за рамки программы, самообразовываться.
Виталий Василевский, директор СШ № 204 Минска:
Виктор Малашко, декан факультета ветеринарной медицины Гродненского аграрно-технического университета:
Как человек аграрного профиля, я очень доволен, что Президент Республики Беларусь уделяет большое внимание именно аграрному сектору, развитию агрогородков, получению аграрного высшего образования.
Елена Лукашевич, директор СШ № 181 Минска:
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«Очень эмоциональное выступление нашего главы государства». Что говорили педагоги страны после встречи с Президентом
Новости Беларуси. Зарплаты профессорско-преподавательского состава в течение пятилетки доведут до 150 % от средней по стране, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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