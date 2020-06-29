На 95-м году жизни отошел в вечность ксендз-прелат Юзаф Трубович, который был самым пожилым католическим Священнослужителем в Беларуси,
По словам священнослужителей, траурные службы у гроба с телом умершего священнослужителя пройдут 29 и 30 июня в костеле непорочного зачатия Девы Марии в Гродно. Похоронен ксендз-прелат будет возле костела.
Ксендз Трубович родился на Витебщине в 1926 году, закончил духовную семинарию в Риге, после Рукоположения в сан священника в 1956 году служил в костеле в Латвии почти 20 лет, потом приехал в Беларусь.
Более 10 лет нес службу в францисканском костеле в Гродно, а с 1999 года и до самой кончины служил в приходе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в областном центре,