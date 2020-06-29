Источник материала: Новости Волковыска

На 95-м году жизни отошел в вечность ксендз-прелат Юзаф Трубович, который был самым пожилым католическим Священнослужителем в Беларуси, сообщили в понедельник в епархии.

По словам священнослужителей, траурные службы у гроба с телом умершего священнослужителя пройдут 29 и 30 июня в костеле непорочного зачатия Девы Марии в Гродно. Похоронен ксендз-прелат будет возле костела.

Ксендз Трубович родился на Витебщине в 1926 году, закончил духовную семинарию в Риге, после Рукоположения в сан священника в 1956 году служил в костеле в Латвии почти 20 лет, потом приехал в Беларусь.