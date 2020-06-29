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Нотариусы 2 июля проведут для граждан бесплатные консультации.
Источник материала: Mlife
Участие в республиканской благотворительной акции по бесплатному правовому консультированию, посвященной Дню Независимости Беларуси и 76-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков, примут все нотариальные конторы и бюро республики.
Обратившись к нотариусу в течение рабочего дня, граждане могут получить консультацию по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости и исполнительных надписей.
Подобные акции, приуроченные к государственным праздникам и иным памятным датам, для нотариального сообщества Беларуси стали традиционными. Мероприятия прежде всего направлены на защиту прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и грамотности населения.
Время работы нотариальных контор и бюро республики, а также актуальные контактные данные можно уточнить на официальном сайте Белорусской нотариальной палаты
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Нотариусы Беларуси 2 июля бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, связанным с нотариальными действиями, сообщил БЕЛТА помощник председателя...
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