В базу озаренных студентов Беларуси входит каждый третий студент БГУ

Источник материала: ОНТ

В республиканскую базу данных одаренных учеников входит каждый третий студент БГУ. Об этом пишет БелТА со ссылкой на сообщение ректора вуза, доктора педагогических наук и профессора Андрея Короля. В понедельник он вместе с педагогическим активом страны встретился с Президентом Беларуси.

«Белорусский государственный университет ежегодно подтверждает звание флагмана национальной высшей школы. Доказательством этого является признание университета в республиканском и международном образовательном контексте, - отметил ректор. - БГУ практически стоит на пороге вхождения в 1% лучших университетов мира», - сообщил Андрей Король.

Он рассказал, что подобные достижения – заслуга всего коллектива вуза при активной президентской и государственной поддержке.

Ректор БГУ сообщил, что для комфортной учебы и самореализации студентов создаются все необходимые условия.

«Как результат: сегодня в университете каждый 3-й студент включен в республиканскую базу данных одаренных учащихся, каждая 5-я кандидатская и 6-я докторская защищаются. Каждый 7-й студент БГУ - это иностранный студент, а на данный момент их в университете обучается рекордное количество: 3700 студентов и 107 магистрантов и аспирантов. Это закономерно, так как белорусское образование ценится в мире. Только за последние два года в БГУ открыто 18 новых магистерских программ на английском языке, создано два совместных института с китайским Даляньским политехническим университетом - один на их базе, второй в БГУ. Реализуются также совместные образовательные программы с Германией, Россией», - рассказал он.

Вместе с классическим подходом в обучении в университете используются инновационные подходы к содержанию, технологиям образования, основанные не на усвоении готовой информации, а на возможности создать свой продукт. Таким образом, согласно этому алгоритму обучения, акцент делается не на получении готового знания, а на собственных открытиях студента. Образовываясь по этой методике, студент раскрывает свой потенциал, познает не только окружающий мир, но и себя самого.

«Надо учить сегодня не столько знанию, сколько видеть свое незнание, не столько учить тому, что написано в строках, сколько тому, что написано между строк; учить не правильным ответам, а задавать вопросы; учить открывать самого себя», - подчеркнул Андрей Король.





Фото: Depositphotos / londondeposit

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram