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Дети плавали на самодельном плоту из пластиковых бутылок, и один из них утонул

29.06.2020 18:53 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Пинском районе сегодня утонул 12-летний мальчик, сообщили БЕЛТА в Брестском областном совете ОСВОД.

Дети плавали на самодельном плоту из пластиковых бутылок, и один из них утонул

Трагедия произошла около 14.00 на заброшенном пруду возле деревни Ганьковичи. Это место решением Пинского райисполкома запрещено для купания. Двое мальчиков - двоюродные братья 2008 года рождения - находились там без взрослых. Дети купались, используя приспособление из пустых пластиковых бутылок. Один из братьев, житель агрогородка Охово, соскользнул с самодельного плота в воду. Мальчик не умел плавать и стал тонуть. Его брат стал звать на помощь. Крики услышала женщина, которая находилась неподалеку, она и вызвала спасателей.

К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и ОСВОД. Но спасти мальчика не удалось - его подняли с глубины 2 м в пяти метрах от берега.

ОСВОД напоминает родителям о необходимости контролировать досуг своих детей летом, не оставлять их без присмотра у водоемов. Подростки могут там находиться с разрешения родителей, а малолетние дети - только под пристальным вниманием взрослых.

 
 
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  В Пинском районе сегодня утонул 12-летний мальчик, сообщили БЕЛТА в Брестском областном совете ОСВОД. Трагедия произошла около 14.00 на заброшенном пруду возле...
 
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