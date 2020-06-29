Семейный скандалист запустил в мать мобильник и ударил милиционера. Возбуждено уголовное дело

Источник материала: Слуцк Город

Днем 22 июня в Любани 48-летний местный житель устроил скандал с матерью. Во время словесной перепалки мужчина запустил в нее мобильный телефон, и хозяйка квартиры вызвала милицию.

На сообщение отреагировал наряд местного отдела Департамента охраны. Пьяного обидчика женщины было решено доставить в РОВД для разбирательства и привлечения к административной ответственности.

С учетом эпидемиологической обстановки на в ходе в райотдел задержанному сказали протереть руки антисептиком. Однако тот воспринял процедуру как возможность сбежать: ударил милиционера головой в лицо, а при дальнейшем водворении в ИВС – ногой в бедро.

За скандал с матерью на мужчину составили административный протокол за умышленное причинение боли, физических или психических страданий близкому родственнику. Кроме того, действиям правонарушителя дали правовую оценку следователи и возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.

Подозреваемый уже неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения в сфере семейно-бытовых отношений. Также в его биографии была судимость за незаконный оборот наркотиков.