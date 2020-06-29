ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Началась реконструкция участка соединяющей Слуцк и Солигорск трассы Р23

29.06.2020 19:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Началась реконструкция участка соединяющей Слуцк и Солигорск трассы Р23

Началась реконструкция участка «Минск – Микашевичи» трассы Р23. Она соединяет Слуцк и Солигорск – одно из самых востребованных направлений в регионе. Отремонтировать планируется более 15 км трассы.

Трасса станет шире – до четырёх увеличится количество полос. И безопаснее: появятся под- и надземные пешеходные переходы, мост через реку. Добавят восемь остановок общественного транспорта и одну автостоянку.

После реконструкции на этом участке увеличат и разрешенную скорость – до 120 км в час. Ожидается, что осенью следующего года автомобилисты смогут проехать по новой дороге.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Началась реконструкция участка «Минск – Микашевичи» трассы Р23. Она соединяет Слуцк и Солигорск – одно из самых востребованных направлений в регионе....
 
Новости дня
Новости разные
 
Дети плавали на самодельном плоту из пластиковых бутылок, и один из них утонул
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец
29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика