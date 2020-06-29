Началась реконструкция участка соединяющей Слуцк и Солигорск трассы Р23

Источник материала: ОНТ

Началась реконструкция участка «Минск – Микашевичи» трассы Р23. Она соединяет Слуцк и Солигорск – одно из самых востребованных направлений в регионе. Отремонтировать планируется более 15 км трассы.

Трасса станет шире – до четырёх увеличится количество полос. И безопаснее: появятся под- и надземные пешеходные переходы, мост через реку. Добавят восемь остановок общественного транспорта и одну автостоянку.

После реконструкции на этом участке увеличат и разрешенную скорость – до 120 км в час. Ожидается, что осенью следующего года автомобилисты смогут проехать по новой дороге.

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