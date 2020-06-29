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Сканер не могут обмануть даже близнецы. Как работает оплата «Смотри и проходи», которую тестируют в метро Минска
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Смотри и проходи» – инновационный пилотный проект тестируют в минском метро. Новую систему оплаты инициировал «Беларусбанк», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Суть новинки в биометрии – системе распознавания лиц. Минчанам достаточно будет зарегистрироваться в приложении и привязать банковскую карточку. Перед турникетом специальный терминал просканирует пассажира, оплата проезда пройдет автоматически.
Ежедневно через метрополитен проходят тысячи пассажиров. Сейчас оплатить проезд можно с помощью телефона, бесконтактной картой и жетоном. Беларусбанк предлагает более быстрый способ с внедрением технологии «Смотри и проходи».
Дмитрий Грищенков, исполнительный директор ОАО «АСБ Беларусбанк»:
Присоединиться к такой системе просто: скачать приложение Беларусбанка, зайти в раздел «Смотри и проходи», отсканировать свое лицо, тем самым сформировав слепок для базы данных банка, и привязать платежную карточку.
Перед турникетом специальный терминал просканирует пассажира, оплата проезда пройдет автоматически.
Юлия Стриго, корреспондент:
Сканер распознает лица даже в движении. Не влияет на результат освещение и даже надетая медицинская маска. Специалисты Беларусбанка провели эксперимент: подводили к терминалу близнецов. Обмануть устройство не получилось, так что в безопасности системы можно быть уверенным.
Пока пилотное тестирование проходит на станции метро «Площадь Ленина». Тестовая группа – сотрудники банка и метрополитена.
Владимир Сотников, директор Минского метрополитена:
Проект уже получил два международных сертификата. Подобная система оплаты работает в Китае и тестируется в России. Но инициатива Беларусбанка уникальна тем, что сканирование данных человека и оплата происходит одновременно. Широкое распространение проект «Смотри и проходи» получит с вводом станций третьей линии метро. А после – на всех действующих.
Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
До конца 2020 года подобную систему оплаты планируют ввести и в торговых точках. Также специалисты «Беларусбанка» планируют сделать возможным покупку цифрового проездного билета и создание отдельного банковского продукта с льготными тарифами.
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Сканер не могут обмануть даже близнецы. Как работает оплата «Смотри и проходи», которую тестируют в метро Минска
Новости Беларуси. «Смотри и проходи» – инновационный пилотный проект тестируют в минском метро. Новую систему оплаты инициировал «Беларусбанк», сообщили в...
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