В Пинске изменится график работы общественного транспорта в День Независимости Беларуси

Источник материала: Полесская правда





Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», в связи с праздничным днем 3 июля обслуживание маршрутов городского сообщения будет производиться по расписанию воскресенья.

Изменения будут внесены в графики следования и некоторых пригородных маршрутов. Так, 3 июля пригородные автобусы будут следовать по расписанию пятницы с отменой рейсов по следующим маршрутам:

Пинск – Логишин через Новоселье (скоростной),

Пинск – Пинковичи,

Пинск – Любель (экспрессный).

В Пинском автобусном парке также добавили, что сократятся некоторые междугородные рейсы: