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В Пинске изменится график работы общественного транспорта в День Независимости Беларуси

29.06.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске изменится график работы общественного транспорта в День Независимости Беларуси

Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», в связи с праздничным днем 3 июля обслуживание маршрутов городского сообщения будет производиться по расписанию воскресенья.

Изменения будут внесены в графики следования и некоторых пригородных маршрутов. Так, 3 июля пригородные автобусы будут следовать по расписанию пятницы с отменой рейсов по следующим маршрутам:

  • Пинск – Логишин через Новоселье (скоростной),
  • Пинск – Пинковичи,
  • Пинск – Любель (экспрессный).

В Пинском автобусном парке также добавили, что сократятся некоторые междугородные рейсы:

Маршрут Время отправления Отправление от АВ «Пинск»
Будет
произво-
диться, дата		 Не будет
произво-
диться, дата
Пинск-Столин через Федоры 08:25, из Столина 10:00 (через Ситицк) 3 июля 2, 4, 5 июля
Пинск-Минск через Несвиж 14:00, из Минска – 12:20 на следующий день 4 июля 2, 3, 5 июля
Пинск-Гродно через Скидель 08:00, из Гродно – 16:35 2, 5 июля 3, 4 июля
16:35, из Гродно – 08:05 Через день (паритет)
Пинск-Брест 07:00, из Бреста – 13:15 2 июля 3, 4, 5 июля
Пинск-Лида 13:20, из Лиды – 06:15 Ежедневно
Пинск-Мозырь 12:30, из Мозыря – 07:57 на следующий день 3, 4, 5 июля 2 июля
Пинск-Бенякони 10:25, из Беняконей – 11:45 на следующий день 4 июля 2, 3, 5 июля
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