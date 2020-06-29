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В Пинске изменится график работы общественного транспорта в День Независимости Беларуси
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Источник материала:
Полесская правда
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Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», в связи с праздничным днем 3 июля обслуживание маршрутов городского сообщения будет производиться по расписанию воскресенья.
Изменения будут внесены в графики следования и некоторых пригородных маршрутов. Так, 3 июля пригородные автобусы будут следовать по расписанию пятницы с отменой рейсов по следующим маршрутам:
- Пинск – Логишин через Новоселье (скоростной),
- Пинск – Пинковичи,
- Пинск – Любель (экспрессный).
В Пинском автобусном парке также добавили, что сократятся некоторые междугородные рейсы:
|Маршрут
|Время отправления
|Отправление от АВ «Пинск»
|Будет
произво-
диться, дата
|Не будет
произво-
диться, дата
|Пинск-Столин через Федоры
|08:25, из Столина 10:00 (через Ситицк)
|3 июля
|2, 4, 5 июля
|Пинск-Минск через Несвиж
|14:00, из Минска – 12:20 на следующий день
|4 июля
|2, 3, 5 июля
|Пинск-Гродно через Скидель
|08:00, из Гродно – 16:35
|2, 5 июля
|3, 4 июля
|16:35, из Гродно – 08:05
|Через день (паритет)
|Пинск-Брест
|07:00, из Бреста – 13:15
|2 июля
|3, 4, 5 июля
|Пинск-Лида
|13:20, из Лиды – 06:15
|Ежедневно
|Пинск-Мозырь
|12:30, из Мозыря – 07:57 на следующий день
|3, 4, 5 июля
|2 июля
|Пинск-Бенякони
|10:25, из Беняконей – 11:45 на следующий день
|4 июля
|2, 3, 5 июля
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