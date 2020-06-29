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Следственный комитет назвал вероятную причину смерти рабочих в кабельном колодце в Минске

29.06.2020 19:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске продолжается расследование по факту гибели двух рабочих в кабельном колодце, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Следственный комитет назвал вероятную причину смерти рабочих в кабельном колодце в Минске

Следственный комитет назвал вероятную причину смерти рабочих в кабельном колодце в Минске

Напомним, случай произошел поздно вечером 26 июня на проспекте Дзержинского в районе площади Богушевича. Работники частной строительной организации прокладывали электрический кабель. Один из них, спустившись в люк, почувствовал себя плохо. На помощь пришли двое коллег, которые также потеряли сознание. Медики оперативно приехали на место происшествия, но спасти двоих не удалось.

Следственный комитет назвал вероятную причину смерти рабочих в кабельном колодце в Минске

Александр Суходольский, представитель Следственного комитета:
В настоящее время Московским (города Минска) районным отделом Следственного комитета проводится проверка. В ходе нее изымается необходимая техническая документация у организации-подрядчика и заказчика. По предварительным данным, причиной смерти может являться низкий уровень кислорода в самом колодце. Также установлено, что рабочие не имели права спускаться в люк в соответствии с их инструкциями.

Следственный комитет назвал вероятную причину смерти рабочих в кабельном колодце в Минске

Рабочие группы продолжают проводить мониторинг соблюдения всех норм и требований на строительных объектах. На особом контроле – частные организации.

Люди в материале: Александр Суходольский

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске продолжается расследование по факту гибели двух рабочих в кабельном колодце, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
 
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