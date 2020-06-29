|
Следственный комитет назвал вероятную причину смерти рабочих в кабельном колодце в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске продолжается расследование по факту гибели двух рабочих в кабельном колодце, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Напомним, случай произошел поздно вечером 26 июня на проспекте Дзержинского в районе площади Богушевича. Работники частной строительной организации прокладывали электрический кабель. Один из них, спустившись в люк, почувствовал себя плохо. На помощь пришли двое коллег, которые также потеряли сознание. Медики оперативно приехали на место происшествия, но спасти двоих не удалось.
Александр Суходольский, представитель Следственного комитета:
Рабочие группы продолжают проводить мониторинг соблюдения всех норм и требований на строительных объектах. На особом контроле – частные организации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске продолжается расследование по факту гибели двух рабочих в кабельном колодце, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)