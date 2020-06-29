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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мужчину в Червенском районе придавило автомобилем - на помощь ему пришли спасатели Накануне в МЧС поступило сообщение о том, что нужна помощь человеку в деревне Натальевск. Как выяснилось, пострадавший загнал свой автомобиль Киа в гараж, чтобы...

Накануне в МЧС поступило сообщение о том, что нужна помощь человеку в деревне Натальевск. Как выяснилось, пострадавший загнал свой автомобиль Киа в гараж, чтобы заняться ремонтом транспорта. Смотровая яма в помещении была выкопана вручную. В какой-то момент случилось смещение грунта, как итог - мужчину прижало к земле бампером. Работники МЧС вызволили человека и передали медикам. С травмами его доставили в больницу.