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Мужчину в Червенском районе придавило автомобилем - на помощь ему пришли спасатели

29.06.2020 19:22 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Накануне в МЧС поступило сообщение о том, что нужна помощь человеку в деревне Натальевск. Как выяснилось, пострадавший загнал свой автомобиль Киа в гараж, чтобы заняться ремонтом транспорта. Смотровая яма в помещении была выкопана вручную. В какой-то момент случилось смещение грунта, как итог - мужчину прижало к земле бампером. Работники МЧС вызволили человека и передали медикам. С травмами его доставили в больницу. 
 
 
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Накануне в МЧС поступило сообщение о том, что нужна помощь человеку в деревне Натальевск. Как выяснилось, пострадавший загнал свой автомобиль Киа в гараж, чтобы...
 
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