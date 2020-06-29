С 59 странами мира осуществляет внешнюю торговлю Мозырский район

Источник материала: Mlife

Те же позиции удалось сохранить и в этом году.Товарная номенклатура экспорта товаров представлена нефтехимической продукцией, кабельно-проводниковой, цельномолочной продукцией, мебелью, пиломатериалами, солью поваренной и таблетированной, гусеничными тракторами и экскаваторами-погрузчиками, запасными частями к дорожной и автомобильной технике, обувью из пластиката поливинилхлоридного, бытовыми отопительными котлами на твердом топливе и газу, банными печами, воздухонагревателями на жидком и твердом топливе, сорочками верхними для мужчин, одеждой верхней платьево-блузочного ассортимента для взрослых и детей, изделиями трикотажными верхними для взрослых и детей, бельем постельным.

Основная же структура импорта товаров – это машины, оборудование и запасные части к ним, аналогов которым в республике не производится, металлы и изделия из них, нефть.

В 1 квартале 2020 года объем экспорта товаров без учета республиканских организаций, а также нефти и нефтепродуктов составил 16,6 млн долл. США, темп роста 110,5 %. Основной удельный вес в объеме экспорта товаров заняли такие предприятия, как ООО «Терра Моторс» – 45,5 %, КУП «Мозырские молочные продукты» – 28,4 %, ЗАО «Партнер и К» – 8,6 %.

Экспорт услуг без учета республиканских организаций, а также нефти и нефтепродуктов в 1 квартале – 12,1 млн долл. США, темп роста 69,7 %. Основной удельный вес в объеме экспорта услуг заняли такие предприятия, как УПП «Запад-Транснефтепродукт» – 71,8 %, ОАО «Мозырский домостроительный комбинат» – 9,6 %.