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В Лиде на городском озере утонул 53-летний мужчина (видео)
Источник материала: Lida.Info
Это первый в новом купальном сезоне несчастный случай с трагическим исходом на водоемах Лидского района.
В минувшую субботу в Лиде на городском озере утонул 53-летний мужчина. Это первый в новом купальном сезоне несчастный случай с трагическим исходом на водоемах Лидского района. Всего же с начала текущего года утонули уже четверо жителей нашего региона.
В минувшую субботу спасатели оперативно пытались оказать помощь человеку, однако спасти его им не удалось. Обстоятельства данного происшествия и причина гибели мужчины на Лидском озере выясняются, сообщает
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Это первый в новом купальном сезоне несчастный случай с трагическим исходом на водоемах Лидского района. В минувшую субботу в Лиде на городском озере утонул...
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