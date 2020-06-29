В Лиде на городском озере утонул 53-летний мужчина (видео)

Источник материала: Lida.Info





Это первый в новом купальном сезоне несчастный случай с трагическим исходом на водоемах Лидского района.

В минувшую субботу в Лиде на городском озере утонул 53-летний мужчина. Это первый в новом купальном сезоне несчастный случай с трагическим исходом на водоемах Лидского района. Всего же с начала текущего года утонули уже четверо жителей нашего региона.

В минувшую субботу спасатели оперативно пытались оказать помощь человеку, однако спасти его им не удалось. Обстоятельства данного происшествия и причина гибели мужчины на Лидском озере выясняются, сообщает «Лида-ТВ» .

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