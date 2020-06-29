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50-летняя жительница Мядельского района выманила у 7 человек более 109 тысяч рублей

29.06.2020 19:36 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Получала от потерпевших деньги под вымышленными предлогами: трудоустройства на работу, оформления документов по вступлению в наследство, перепродажи дома, покупки товаров, разблокировке банковской карты. Следователи  Минской области завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.  По данным СК, 50-летняя жительница Мядельского района в течение нескольких лет обманула 7 человек и выманила у них более 109 тысяч рублей. Так, у одной из потерпевших обвиняемая еще в 2013 году взяла сначала в долг 400 долларов США под предлогом покупки квартиры для дочери. Потом ее же уговорила взять кредит в банке в размере  2 500 рублей. Но деньги так и не вернула. Вторую знакомую женщина убедила одолжить 7 тысяч долларов. Ей  рассказывала про выгодную сделку, мол, собирается купить дом, а потом продать дороже. В ходе допросов обвиняемая вину не признала. Следователи установили, что полученные деньги она тратила по своему усмотрению или частично рассчитывалась по своим же долгам. На данный момент обвиняемая находится под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
 
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Получала от потерпевших деньги под вымышленными предлогами: трудоустройства на работу, оформления документов по вступлению в наследство, перепродажи дома,...
 
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