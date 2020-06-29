Под Слуцком торжественно начали строительство нового участка трассы Р23

Источник материала: Слуцк Город





Сегодня вблизи АЗС №49 (д. Маглыши) состоялось открытие 5-й очереди строительства автодороги Р23 «Минск-Микашевичи» - участка от Слуцка до Солигорска. Старт реконструкции Александр Лукашенко анонсировал в прошедшую пятницу в ходе рабочей поездки в Солигорский район.

Вместо перерезания ленточки министр транспорта и коммуникаций Авраменко Алексей и глава Миноблисполкома и глава Миноблисполкома Турчин Александр открыли памятный камень, который станет символом начала строительных работ. Сразу после этого рядом стоящий экскаватор опустил свой ковш в грунт.





Как рассказал Алексей Авраменко, финансирование дальнейшей реконструкции трассы частично возьмёт на себя «Беларуськалий», другую часть возьмёт на себя государственный бюджет.

Адександр Туричн отметил, что новый участок трассы (110-126 км) будет соответствовать тем же параметрам безопасности, что были реализованы на 3-й и 4-й очередях строительства (с 74 по 110 км) - это будет четырёхполосная дорога с барьерным ограждением. Нижний слой покрытия здаесь будет асфальтовым, его планируется положить уже до конца этого года.





На 5-ю очередь строительства планируется освоить около 90 млн рублей, обустроят восемь автобусных остановок, мост через реку, а также стоянки для автомобилей. Согласно паспорту объекта, окончание строительства намечено на 31 октября 2021 года.

А на следующем этапе дорогу первой категории планируется «довести» до Старобина.



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Владислав Слуцкий

Slutsk-Gorod.by