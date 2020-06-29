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Под Слуцком торжественно начали строительство нового участка трассы Р23

29.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Под Слуцком торжественно начали строительство нового участка трассы Р23

Сегодня вблизи АЗС №49 (д. Маглыши) состоялось открытие 5-й очереди строительства автодороги Р23 «Минск-Микашевичи» - участка от Слуцка до Солигорска. Старт реконструкции Александр Лукашенко анонсировал в прошедшую пятницу в ходе рабочей поездки в Солигорский район.

Вместо перерезания ленточки министр транспорта и коммуникаций Авраменко Алексей и глава Миноблисполкома и глава Миноблисполкома Турчин Александр открыли памятный камень, который станет символом начала строительных работ. Сразу после этого рядом стоящий экскаватор опустил свой ковш в грунт.

Под Слуцком торжественно начали строительство нового участка трассы Р23

Как рассказал Алексей Авраменко, финансирование дальнейшей реконструкции трассы частично возьмёт на себя «Беларуськалий», другую часть возьмёт на себя государственный бюджет.

Адександр Туричн отметил, что новый участок трассы (110-126 км) будет соответствовать тем же параметрам безопасности, что были реализованы на 3-й и 4-й очередях строительства (с 74 по 110 км) - это будет четырёхполосная дорога с барьерным ограждением. Нижний слой покрытия здаесь будет асфальтовым, его планируется положить уже до конца этого года.


На 5-ю очередь строительства планируется освоить около 90 млн рублей, обустроят восемь автобусных остановок, мост через реку, а также стоянки для автомобилей. Согласно паспорту объекта, окончание строительства намечено на 31 октября 2021 года.

А на следующем этапе дорогу первой категории планируется «довести» до Старобина.


Дополняется


Владислав Слуцкий
Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня вблизи АЗС №49 (д. Маглыши) состоялось открытие 5-й очереди строительства автодороги Р23 «Минск-Микашевичи» - участка от Слуцка до Солигорска.
 
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