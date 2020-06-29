|
На ул. Жукова в Бресте водитель не заметил велосипедистов и одного сбил
29.06.2020 16:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Опять сбили велосипедиста, который посчитал, что ему должны уступить.
Как это было - зафиксировала камера видеонаблюдения.
видео -
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Опять сбили велосипедиста, который посчитал, что ему должны уступить. Как это было - зафиксировала камера видеонаблюдения. видео - wikilink.by
|
Свежие газеты
Архив (Разное)