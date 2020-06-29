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Руководитель «Виккру»: наша сила — в исторической памяти

29.06.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Руководитель «Виккру»: наша сила — в исторической памяти
Пока мы помним прошлое и подвиг предков, мы будем жить в спокойной стране. Таким мнением поделился историк, руководитель историко-патриотического поискового клуба «Виккру» Николай Борисенко.

«Мы не должны забывать о том прочном фундаменте, который создали для нас предыдущие поколения, — сказал Николай Борисенко. — Они подарили нам мирное небо, возможность быть счастливыми, расти и развиваться. Они отстраивали разрушенные города, заново налаживали производства. В исторической памяти — наша сила. Потому что если забыть, можно потерять связь между поколениями. А потом перепишут историю, перевернут отдельные факты. Ведь история учит нас, что самый лучший способ решения вопроса — мирный. Без войн, революций и кровопролитий. Мы живем в стабильном и спокойном государстве. И следующим поколениям должны передать такую же спокойную и мирную Беларусь».

Как отметил руководитель клуба «Виккру», любая революция страшна своими последствиями. «Любой переворот — это всегда отрицание того, чего успело достичь государство. Это отрицание истории, памяти, достижений и опыта. Но нельзя построить что-то прочное, не имея фундамента. Это касается и государственности. Потому что история не прощает забвения», — заключил он.

БЕЛТА

 
 
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Пока мы помним прошлое и подвиг предков, мы будем жить в спокойной стране. Таким мнением поделился историк, руководитель историко-патриотического...
 
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