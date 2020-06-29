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В США белая пара с оружием в руках защитила дом от протестующих (ВИДЕО)

29.06.2020 20:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Сент-Луисе (штат Миссури) некоторым жителям пришлось пойти на крайние меры, чтобы защитить себя и свое имущество. Видео заснял один из протестующих и выложил в Twitter.

Когда толпа агрессивно настроенных протестующих на территорию особняка, муж с женой вышли к толпе. Мужчина вооружился винтовкой, женщина – пистолетом.

Они не сделали ни одного выстрела по протестующим, хотя по местному закону имеют право открыть огонь сразу после нарушения частной территории. Скорее всего целью протестующих было мародерство, но они передумали под дулами пистолетов и ушли. 

Видеозапись произошедшего за полдня набрала 13,5 миллионов просмотров и почти 40 тысяч ретвитов.

Вооруженные экстремисты из Black lives matter шли по улице и кричали: «Ешь богачей!» (Eat rich), а возле особняка мэра, белой гражданки США, оставили сообщение «Отставка».

Как сообщалось ранее, протесты в Вашингтоне переросли в массовые беспорядки и ожесточенные столкновения с полицией. Вслед за этим протестные акции охватили  другие американские города. Все началось с того дня, когда чернокожий мужчина Джордж Флойд умер из-за слишком грубых действий сотрудников полиции в ходе задержания. Сначала протесты носили мирный характер, но потом переросли в погромы и грабежи.

 

Фото: Twitter.

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В Сент-Луисе (штат Миссури) некоторым жителям пришлось пойти на крайние меры, чтобы защитить себя и свое имущество. Видео заснял один из протестующих и выложил в...
 
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