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Президент Беларуси: «Нам нужны широкопрофильные специалисты, где IT – это естественная компетенция»

29.06.2020 21:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Помните, в Беларуси начали развивать концепцию «Университет 3.0»? Сегодня ее поддерживают восемь вузов. В перспективе – все, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Президент Беларуси: «Нам нужны широкопрофильные специалисты, где IT – это естественная компетенция»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня нам надо найти ответ на вопрос, каким мы видим образование будущего. Об этом многие говорят, предлагают новые модели. Часто все сводят банально к информационным технологиям.

Александр Лукашенко: «Не будем заниматься своими детьми мы, ими займутся чужие учителя этой жизни»

Я, вы знаете, приверженец простой идеи: не сможет ни сейчас, и, мне кажется, в обозримом будущем, ни один айтишник, даже самый продвинутый, накормить, обуть и одеть человека.

Президент Беларуси – учителям: вас я считаю действительно мнения формирующими людьми

Да, современные технологии способны вывести на новый уровень развития и сельское хозяйство, и производство в промышленности.

Президент Беларуси: «Нам нужны широкопрофильные специалисты, где IT – это естественная компетенция»

Поэтому я всегда говорю, что обучение IT-специальностям само по себе прогрессивно, но оно должно быть на стыке реальных отраслей. Нам нужны широкопрофильные специалисты, где IT – это естественная компетенция.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Помните, в Беларуси начали развивать концепцию «Университет 3.0»? Сегодня ее поддерживают восемь вузов. В перспективе – все, сообщили в программе...
 
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