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Дождь на дому: ремонт кровли обернулся потопом для жителей общежития в Россонах
Источник материала: ОНТ
Пошла третья неделя, как жители общежития в Россонах о дождливой погоде узнают, не выходя из дома. Ремонта кровли все ждали с нетерпением, но строительные работы обернулись потопом. Вместительные кастрюли, тазики, вёдра – все ёмкости мобилизованы на борьбу с дождём. Вёдра стройными рядами в центральном коридоре уже который день. Так жители общежития спасаются от дождей. Но пятый, четвертый и третий этажи эту коммунальную битву уже проиграли.
Между собой соседи делятся кадрами последнего потопа. Накануне в квартирах вода была на люстрах, стенах. Сырые вещи сушат на улице, но на веревки у дома не повесишь обои, и диван. Одни спешно перевозят мебель к друзьям, другие переживают за новый ремонт.
Усилиями жильцов, квартиры на втором и первом этажах не пострадали, но люди добавляют: пока не пострадали. За ремонт здесь взялись еще в конце весны, а затем тишина. Бывшая кровля сегодня лежит возле дома грудой мусора, в то время как от стихии людей защищает зеленый тент на крыше. Первый потоп случился еще 11 июня, с тех пор любой дождь превращается в водопад.
Дому больше 30 лет. Наводить порядок здесь начали постепенно, сначала облагородили коридоры, в прошлом году утеплили фасад, и покрасили здание, но финальная точка может перечеркнуть всю работу.
За последние годы – это первый такой резонансный ремонт. Коммунальные службы раньше крышами занимались сами, ремонтировали два дома в год. Здесь объемы куда больше, доверились строителям, дальше проект, тендер. И уже во время разбора кровли выяснилось, работы будет больше, чем запланировали, и пока проект дорабатывали, начались ливни.
Риски были застрахованы, говорит чиновник. Коммунальщики уже ведут подсчёт ущерба. При этом по словам жильцов, о повреждении имущества уже заявило 24 человека, двоих переселили в гостиницу. А работы на кровле, тем временем, только начинаются. Необходимые изменения в проект уже внесли, дальше обещают без сюрпризов. Но тазики люди далеко не прячут, дожди в регионе будут идти всю предстоящую неделю.
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Пошла третья неделя, как жители общежития в Россонах о дождливой погоде узнают, не выходя из дома. Ремонта кровли все ждали с нетерпением, но строительные работы...
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