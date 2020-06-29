Дождь на дому: ремонт кровли обернулся потопом для жителей общежития в Россонах

Источник материала: ОНТ

Пошла третья неделя, как жители общежития в Россонах о дождливой погоде узнают, не выходя из дома. Ремонта кровли все ждали с нетерпением, но строительные работы обернулись потопом. Вместительные кастрюли, тазики, вёдра – все ёмкости мобилизованы на борьбу с дождём. Вёдра стройными рядами в центральном коридоре уже который день. Так жители общежития спасаются от дождей. Но пятый, четвертый и третий этажи эту коммунальную битву уже проиграли.

Между собой соседи делятся кадрами последнего потопа. Накануне в квартирах вода была на люстрах, стенах. Сырые вещи сушат на улице, но на веревки у дома не повесишь обои, и диван. Одни спешно перевозят мебель к друзьям, другие переживают за новый ремонт.

Евгений Половинко, житель г. Россоны: «Мы даже брали кредит, теперь даже не знаю. И кредит, и ремонт испорчены, вложено не мало, и мебель покупали, и обои, и краску».

Андрей Исаков, житель г. Россоны: «А началось просто, обои стали отходить. Ну обои и обои. А потом пришёл с работы и всё швы стали вскрываться, вода везде. На мебели на диване, везде».

Усилиями жильцов, квартиры на втором и первом этажах не пострадали, но люди добавляют: пока не пострадали. За ремонт здесь взялись еще в конце весны, а затем тишина. Бывшая кровля сегодня лежит возле дома грудой мусора, в то время как от стихии людей защищает зеленый тент на крыше. Первый потоп случился еще 11 июня, с тех пор любой дождь превращается в водопад.

Дому больше 30 лет. Наводить порядок здесь начали постепенно, сначала облагородили коридоры, в прошлом году утеплили фасад, и покрасили здание, но финальная точка может перечеркнуть всю работу.

За последние годы – это первый такой резонансный ремонт. Коммунальные службы раньше крышами занимались сами, ремонтировали два дома в год. Здесь объемы куда больше, доверились строителям, дальше проект, тендер. И уже во время разбора кровли выяснилось, работы будет больше, чем запланировали, и пока проект дорабатывали, начались ливни.

Руслан Марченко, заместитель председателя Россонского райисполкома: «Вчера ливнёвка забилась, пришлось чистить. Поэтому немножко подтопило. Устранить за день-два тут не получиться, но за неделю вопрос решится. Граждан попросили по возможности куда-то переехать. И хоть такого количества подменного фонда нет, но для тех, кто оперативно просит, мы находим варианты, переселяем».

Риски были застрахованы, говорит чиновник. Коммунальщики уже ведут подсчёт ущерба. При этом по словам жильцов, о повреждении имущества уже заявило 24 человека, двоих переселили в гостиницу. А работы на кровле, тем временем, только начинаются. Необходимые изменения в проект уже внесли, дальше обещают без сюрпризов. Но тазики люди далеко не прячут, дожди в регионе будут идти всю предстоящую неделю.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram