Минскому метро исполнилось 36 лет! История и перспективы столичной подземки

Источник материала: ОНТ

36 лет истории и 37 километров пути. 29 июня 1984 года стало знаменательным днём для всех белорусов – в эксплуатацию был торжественно сдан Минский метрополитен. Тогда же в дебютный рейс отправился первый состав с пассажирами.

Этот день многие минчане помнят хорошо. Звучали речи, а на ступеньках станции «Площадь Ленина» собрались жители столицы. Честь испытать новый для страны вид транспорта выпала партийным лидерам и метростроевцам. После торжественной части в метро пустили всех желающих. А их оказалось немало. Проезд в тот день был бесплатным, а подземка работала до ночи.

Тот самый состав машинист с стажем Иван Овсянников узнает из тысячи. Сидел в этой кабине 36 лет назад и пока выступали гости, кроме бешено колотящегося от волнения сердца, кажется, ничего и не слышал. Признаётся: накануне не спал. Ещё бы! Такое ответственное дело доверили 26-летнему парню.

Иван Овсянников, машинист, инструктор по обучению локомотивных бригад Минского метрополитена: «Вы представляете, никогда в принципе не сидел один в кабине, всегда меня кто-то контролировал. Первый день… там было столько всего! Гоняли туда-сюда, надо было и то сделать, и подготовится, и выглядеть, инструктажи, инструктажи».

Тогда путешествие в метро белорусам казалось, как минимум, полётом на Луну. Тщательно всё осматривали, щёлкали затворами камер. Многие подземку видели впервые. Была даже книга отзывов, куда минчане писали: «Вошла в метро и плачу от радости и гордости за свой город, и за свою страну. Это огромное чудо!».

Иван Овсянников, машинист, инструктор по обучению локомотивных бригад Минского метрополитена: «Люди ходили, смотрели, у нас же станции как дворцы, выйдешь на станцию – приятно посмотреть. Не то, что в фильмах – куски арматуры какой-то. А тут на какую станцию не выйдешь – шедевр архитектуры. На каждой станции стояли по пять минут, пока пассажиры посмотрят».

Всё началось в 1972. Тогда Минск стал городом-миллионником. Из провинции в столицу стекались новые горожане. Решили строить метро. Началась «великая городская стройка».

Григорий Якимков, директор музея Минского метро: «Проблемы были при строительстве метрополитена – это форсирование Свислочи, это боеприпасы времён ВОВ на станции площадь Ленина. Транспорт пришлось пускать по объездному пути, перекрыть улицы. На три части строительство было разбито – и первая часть начинала строиться со станции Парк Челюскинцев».

При возведении станции «Площадь Победы» работы велись под гигантской стелой. А на перегоне с «Академии наук» на пути проходческих щитов встали гигантские, диаметром в два метра, валуны. Но работу завершили – и даже с опережением на год. Одновременно с финальными работами на первом пусковом участке и параллельно с возведением «Востока» в 1983 году развернулось строительство второй линии – Автозаводской.

Первые турникеты в столичной подземке принимали только 5-копеечные монеты. Розовые жетоны появились 20 лет назад. А вот многие составы сохранились – их ремонтируют, красят и снова выпускают на рельсы. Недавно парк пополнился стильной новинкой – Штадлерами, которые уже приняли первых пассажиров и тоже обязательно войдут в историю. А пока для таких, современных, вагонов, готовят новые тоннели.

Их будет четыре. И оборудованы они будут не хуже, чем в крупнейших мировых столицах: стеклянные стены с открывающимися дверями (чтобы уберечь от падений), траволаторы (чтобы было легче передвигаться). У каждой – своя дизайнерская «фишка». Например, «Вокзальная» станет самой широкой станцией и превратится в «ночную дорогу», а «Кавальская Слобода» – в «город мастеров».

Сейчас на станциях наводят лоск – сдать обещают чуть больше, чем через месяц. На каждой трудится как минимум по две сотни человек.

Ольга Гоман, заместитель директора тоннельного отряда «Минскметрострой»: «Когда ты пойдёшь уже здесь как пассажир, будешь вспоминать, вот здесь было так, тут так. Наши станции – произведение искусства. Это работа человека, художника, который пытался выразить себя. Я считаю, что они вызывают восхищение. И мне хочется верить, что наши люди примут наши станции с радостью, оценят».

Совсем скоро «зелёная» ветка станет привычной дорогой на работу. Но и это ещё не конец, ведь однажды третья линия дотянется до Зелёного Луга и улицы Корженевского, а строители отправят огромный щит с именем «Алеся» копать кольцевую линию.

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