 Ну что, готовы? Зрелищный шкваловый ворот проходит рядом с Брестом. Показываем фотки

Источник материала: Виртуальный Брест

Ну вот и дождались того, о чём предупреждали нас синоптики ещё с самого утра! Ветер, дождь, даже ливень, может быть град, гром и молнии - всё как вы любите. Мало было воды? Теперь в избытке...





Выглядит впечатляюще, согласны?

автор видео - А.Горщарик

















































































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