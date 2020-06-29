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Ну что, готовы? Зрелищный шкваловый ворот проходит рядом с Брестом. Показываем фотки
29.06.2020 22:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ну вот и дождались того, о чём предупреждали нас синоптики ещё с самого утра! Ветер, дождь, даже ливень, может быть град, гром и молнии - всё как вы любите. Мало было воды? Теперь в избытке...
Выглядит впечатляюще, согласны?
автор видео - А.Горщарик
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Ну вот и дождались того, о чём предупреждали нас синоптики ещё с самого утра! Ветер, дождь, даже ливень, может быть град, гром и молнии - всё как вы любите. Мало было...
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