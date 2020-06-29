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Ну что, готовы? Зрелищный шкваловый ворот проходит рядом с Брестом. Показываем фотки

29.06.2020 22:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ну вот и дождались того, о чём предупреждали нас синоптики ещё с самого утра! Ветер, дождь, даже ливень, может быть град, гром и молнии - всё как вы любите. Мало было воды? Теперь в избытке...

Ну что, готовы? Зрелищный шкваловый ворот проходит рядом с Брестом. Показываем фотки

Выглядит впечатляюще, согласны?

автор видео - А.Горщарик

Ну что, готовы? Зрелищный шкваловый ворот проходит рядом с Брестом. Показываем фотки

Ну что, готовы? Зрелищный шкваловый ворот проходит рядом с Брестом. Показываем фотки

Ну что, готовы? Зрелищный шкваловый ворот проходит рядом с Брестом. Показываем фотки

Ну что, готовы? Зрелищный шкваловый ворот проходит рядом с Брестом. Показываем фотки

Ну что, готовы? Зрелищный шкваловый ворот проходит рядом с Брестом. Показываем фотки

Ну что, готовы? Зрелищный шкваловый ворот проходит рядом с Брестом. Показываем фотки

Ну что, готовы? Зрелищный шкваловый ворот проходит рядом с Брестом. Показываем фотки

Ну что, готовы? Зрелищный шкваловый ворот проходит рядом с Брестом. Показываем фотки

Ну что, готовы? Зрелищный шкваловый ворот проходит рядом с Брестом. Показываем фотки

Ну что, готовы? Зрелищный шкваловый ворот проходит рядом с Брестом. Показываем фотки

Ну что, готовы? Зрелищный шкваловый ворот проходит рядом с Брестом. Показываем фотки

Ну что, готовы? Зрелищный шкваловый ворот проходит рядом с Брестом. Показываем фотки

Ну что, готовы? Зрелищный шкваловый ворот проходит рядом с Брестом. Показываем фотки

Ну что, готовы? Зрелищный шкваловый ворот проходит рядом с Брестом. Показываем фотки

Ну что, готовы? Зрелищный шкваловый ворот проходит рядом с Брестом. Показываем фотки

Ну что, готовы? Зрелищный шкваловый ворот проходит рядом с Брестом. Показываем фотки

Ну что, готовы? Зрелищный шкваловый ворот проходит рядом с Брестом. Показываем фотки
 Ну что, готовы? Зрелищный шкваловый ворот проходит рядом с Брестом. Показываем фотки

Ну что, готовы? Зрелищный шкваловый ворот проходит рядом с Брестом. Показываем фотки
 Ну что, готовы? Зрелищный шкваловый ворот проходит рядом с Брестом. Показываем фотки

Ну что, готовы? Зрелищный шкваловый ворот проходит рядом с Брестом. Показываем фотки

Хотите добавить свою фотку? Это можно сделать через вайбер, кликайте по ссылке, там в сообществе ещё много таких. Или Вконтакте. Или Telegram.

 
 
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  Ну вот и дождались того, о чём предупреждали нас синоптики ещё с самого утра! Ветер, дождь, даже ливень, может быть град, гром и молнии - всё как вы любите. Мало было...
 
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