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Александр Лукашенко: министр был прав – во время поступления с глазу на глаз надо видеть человека
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На встрече Президента Беларуси с учителями 29 июня зашла речь и о ЦТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктория Ходосок, корреспондент:
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вообще, министр был прав: с глазу на глаз надо видеть человека. И не надо думать, что все преподаватели коррупционеры и прочее. Все-таки это патриоты, как мы вначале сказали. Ну, так если они патриоты, они должны, они умеют рассмотреть в абитуриенте будущего настоящего гражданина. За тестированием, при всех положительных качествах его, мы этого не видим.
Поэтому, взяв лучшее из прошлой системы поступления в вузы, тестирование, которое мы уже прошли (так-то оскомину набили, шишки набили) поставлена задача перед Министерством образования – это и задача вам – к следующей вступительной кампании создать новые правила поступления в вузы.
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Новости Беларуси. На встрече Президента Беларуси с учителями 29 июня зашла речь и о ЦТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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