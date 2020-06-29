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Александр Лукашенко: министр был прав – во время поступления с глазу на глаз надо видеть человека

29.06.2020 22:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На встрече Президента Беларуси с учителями 29 июня зашла речь и о ЦТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: министр был прав – во время поступления с глазу на глаз надо видеть человека

Виктория Ходосок, корреспондент:
Да, тестирование – это проверка знаний. Но не секрет, что с ответами, надеясь на судьбу, где-то можно и случайно угадать. У кого не получилось, тот останется за бортом. И это неправильно. При поступлении надо видеть и человека, и его качества. А как при ЦТ это покажешь?

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Глава государства поручил к следующей вступительной кампании создать новые правила поступления в вузы.

Александр Лукашенко: министр был прав – во время поступления с глазу на глаз надо видеть человека

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Системой тестирования в лучшие вузы страны мы отсекаем трудолюбивую способную молодежь, родители которой, будем прямо говорить, не входят в элиту нашей страны. Нет у них бизнесменов-родителей, больших денег, нет у них начальников больших. Хотя трудновато сегодня уже даже детей начальников с этой системой трудоустроить.

Александр Лукашенко: сама система не дает возможности поступить в вузы ребятам, скажем, из сельских школ

Вообще, министр был прав: с глазу на глаз надо видеть человека. И не надо думать, что все преподаватели коррупционеры и прочее. Все-таки это патриоты, как мы вначале сказали. Ну, так если они патриоты, они должны, они умеют рассмотреть в абитуриенте будущего настоящего гражданина. За тестированием, при всех положительных качествах его, мы этого не видим.

Поэтому, взяв лучшее из прошлой системы поступления в вузы, тестирование, которое мы уже прошли (так-то оскомину набили, шишки набили) поставлена задача перед Министерством образования – это и задача вам – к следующей вступительной кампании создать новые правила поступления в вузы.

Александр Лукашенко: министр был прав – во время поступления с глазу на глаз надо видеть человека

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Виктория Ходосок

 
 
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Новости Беларуси. На встрече Президента Беларуси с учителями 29 июня зашла речь и о ЦТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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