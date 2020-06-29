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Меркель объяснила, почему ее никто не видит в маске

29.06.2020 22:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Меркель объяснила, почему ее никто не видит в маске

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что соблюдает общепринятые меры, следует советам врачей и носит маску, когда это необходимо – например, во время походов в магазин. Об этом пишет «РИА Новости»

Политик объяснила, что не носит маску, потому что строго соблюдает социальную дистанцию.

«Когда я соблюдаю дистанцию, то мне не нужно надевать маску, но когда я не соблюдаю ее, например, когда я иду за покупками, то мы очевидно не встречаемся. В противном случае вы бы меня увидели в маске, но я не раскрываю вам, когда и куда я иду за покупками», - сообщила она во время пресс-конференции после встречи с президентом Франции, когда ее спросили, почему ее никто не видел в маске.

Канцлер ФРГ добавила, что «разумеется» придерживается предписаний института Роберта Коха, входящего в Минздрав, осуществляющего мониторинг эпидемиологической ситуации.

«Будут, конечно, и другие возможности, когда меня точно можно будет увидеть в маске», - отметила Ангела Меркель.

 

Фото: AP Photo / Markus Schreiber

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что соблюдает общепринятые меры, следует советам врачей и носит маску, когда это необходимо – например, во время походов в...
 
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