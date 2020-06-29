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Меркель объяснила, почему ее никто не видит в маске
Источник материала: ОНТ
Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что соблюдает общепринятые меры, следует советам врачей и носит маску, когда это необходимо – например, во время походов в магазин. Об этом пишет «РИА Новости»
Политик объяснила, что не носит маску, потому что строго соблюдает социальную дистанцию.
Канцлер ФРГ добавила, что «разумеется» придерживается предписаний института Роберта Коха, входящего в Минздрав, осуществляющего мониторинг эпидемиологической ситуации.
Фото: AP Photo / Markus Schreiber
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что соблюдает общепринятые меры, следует советам врачей и носит маску, когда это необходимо – например, во время походов в...
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