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Во время акции протеста в Кентукки мужчина открыл огонь по людям

29.06.2020 23:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. В США не прекращаются беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время очередной акции протеста по людям был открыт огонь.

Во время акции протеста в Кентукки мужчина открыл огонь по людям

ЧП произошло в штате Кентукки. Подозреваемый задержан. В результате стрельбы один человек погиб, еще один получил ранения. Сейчас 24-летний злоумышленник находится под стражей.

Во время акции протеста в Кентукки мужчина открыл огонь по людям

Соединенные Штаты охвачены протестными настроениями уже больше месяца. Зачастую демонстрации перерастают в столкновения с полицией. Только по предварительным подсчетам, с момента начала митингов и беспорядков в 49 американских городах правоохранители арестовали 14 тысяч человек.

Во время акции протеста в Кентукки мужчина открыл огонь по людям

В большинстве случаев людей задерживают за блокировку движения транспорта. Среди арестованных также нарушители комендантского часа, вандалы и мародеры.

Люди в материале: нет

 
 
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Новости США. В США не прекращаются беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время очередной акции протеста по людям был открыт огонь. ЧП...
 
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