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В водоёме под Бобруйском нашли перевёрнутый автомобиль с телами четырёх мужчин

29.06.2020 23:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. ДТП в Бобруйском районе. Здесь в одном из водоемов работники агроусадьбы нашли перевернутый автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В водоёме под Бобруйском нашли перевёрнутый автомобиль с телами четырёх мужчин

На место происшествия прибыли экстренные службы. После извлечения машины из воды в ней обнаружили четырех мужчин. Все они оказались мертвы.

В водоёме под Бобруйском нашли перевёрнутый автомобиль с телами четырёх мужчин

По данным следствия, компания была на рыбалке возле деревни Спорное. При движении вдоль берега водитель не справился с управлением, в результате авто опрокинулось в воду. Все обстоятельства выясняются. Возбуждено уголовное дело.

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Новости Беларуси. ДТП в Бобруйском районе. Здесь в одном из водоемов работники агроусадьбы нашли перевернутый автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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