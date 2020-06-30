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Вызывает паранойю. Девушки рассказали, как следят за своими бойфрендами в Сетях

30.06.2020 08:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пользовательницы твиттера рассказали, как следят за своими бойфрендами в Сети, рассказывает Mediakeaks.ru Тред в твиттере случайно запустила девушка из Санкт-Петербурга, рассказав, как нашла новую девушку своего экс-парня.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Shtainer Asya (@_shtainer)

Девушка по имени Ася Штайнер из Санкт-Петербурга, зарегистрированная в твиттере под ником Принцесса Дайденяк, 26 июня запустила пугающий парней тред, опубликовав историю поиска загадочной спутницы бывшего ухажера своей подруги.


Скриншот: twitter.com

По словам Аси, после того как пара рассталась, у молодого человека появилась новая пассия, которая как раз и стала объектом детективной работы напарниц. Вычислили ее девушки довольно быстро, просто и не выходя из дома.

Ася уточнила, что отыскать новую любовь парня удалось благодаря сторис: девушка опубликовала пост из дома молодого человека, сфотографировавшись на фоне запоминающихся желтых обоев и оранжевого дивана.

Меньше чем за сутки твит набрал свыше четырех тысяч лайков и около сотни комментариев, в которых парни удивились проделанной девушками работе.




Но некоторые ответили восхищением.


Скриншот: twitter.com

А вот девушек удивить Асе не удалось: они тут же принялись рассказывать о своих детективных успехах.



При этом парни не могут чувствовать себя в безопасности, даже если вообще не знакомы с девушкой, которая решила за ними последить.


А вот что было после большинства из этих разоблачений — девушки решили умолчать.

Вы когда-нибудь попадали в такие ситуации? Делитесь историями на форуме.

 
 
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История девушки из Санкт-Петербурга запустила тред, в котором девушки делятся историями о том, как «шпионят» за парнями
 
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