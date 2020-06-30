Вызывает паранойю. Девушки рассказали, как следят за своими бойфрендами в Сетях

Источник материала: Tut.by

Пользовательницы твиттера рассказали, как следят за своими бойфрендами в Сети, рассказывает Mediakeaks.ru Тред в твиттере случайно запустила девушка из Санкт-Петербурга, рассказав, как нашла новую девушку своего экс-парня.

Девушка по имени Ася Штайнер из Санкт-Петербурга, зарегистрированная в твиттере под ником Принцесса Дайденяк, 26 июня запустила пугающий парней тред, опубликовав историю поиска загадочной спутницы бывшего ухажера своей подруги.



Скриншот: twitter.com

По словам Аси, после того как пара рассталась, у молодого человека появилась новая пассия, которая как раз и стала объектом детективной работы напарниц. Вычислили ее девушки довольно быстро, просто и не выходя из дома.

Ася уточнила, что отыскать новую любовь парня удалось благодаря сторис: девушка опубликовала пост из дома молодого человека, сфотографировавшись на фоне запоминающихся желтых обоев и оранжевого дивана.

Меньше чем за сутки твит набрал свыше четырех тысяч лайков и около сотни комментариев, в которых парни удивились проделанной девушками работе.







Но некоторые ответили восхищением.



Скриншот: twitter.com

А вот девушек удивить Асе не удалось: они тут же принялись рассказывать о своих детективных успехах.









При этом парни не могут чувствовать себя в безопасности, даже если вообще не знакомы с девушкой, которая решила за ними последить.





А вот что было после большинства из этих разоблачений — девушки решили умолчать.

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