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Вызывает паранойю. Девушки рассказали, как следят за своими бойфрендами в Сетях
Источник материала: Tut.by
Пользовательницы твиттера рассказали, как следят за своими бойфрендами в Сети,
Девушка по имени Ася Штайнер из Санкт-Петербурга, зарегистрированная в твиттере под ником Принцесса Дайденяк, 26 июня запустила пугающий парней тред, опубликовав историю поиска загадочной спутницы бывшего ухажера своей подруги.
По словам Аси, после того как пара рассталась, у молодого человека появилась новая пассия, которая как раз и стала объектом детективной работы напарниц. Вычислили ее девушки довольно быстро, просто и не выходя из дома.
Ася уточнила, что отыскать новую любовь парня удалось благодаря сторис: девушка опубликовала пост из дома молодого человека, сфотографировавшись на фоне запоминающихся желтых обоев и оранжевого дивана.
Меньше чем за сутки твит набрал свыше четырех тысяч лайков и около сотни комментариев, в которых парни удивились проделанной девушками работе.
А вот девушек удивить Асе не удалось: они тут же принялись рассказывать о своих детективных успехах.
При этом парни не могут чувствовать себя в безопасности, даже если вообще не знакомы с девушкой, которая решила за ними последить.
А вот что было после большинства из этих разоблачений — девушки решили умолчать.
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История девушки из Санкт-Петербурга запустила тред, в котором девушки делятся историями о том, как «шпионят» за парнями
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