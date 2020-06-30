Та самая Ольга, которая дешево построила классную дачу, рассказала, как правильно красить фасад

Источник материала: Tut.by

Минчанка Ольга, та самая, которая построила дачу мечты за 16 тысяч долларов, после публикации материала проснулась знаменитостью. Чтобы найти ее контакты, в редакцию обратилось немало людей, вдохновленных ее опытом. Мы же попросили ее делиться своими идеями дачного переустройства у нас в рубрике, и она согласилась. Сегодня она объясняет, как выбрать цвет для фасада, чем самостоятельно его покрасить и как «реанимировать» старый сруб.



Ольга на крыльце своей дачи. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Мой фасад

Для того чтобы осуществить мечту, нужно ее сначала себе разрешить. И не вступать при этом в переговоры с «не принято», «неправильно», «не получится» и «не смогу». Что из этого получилось, я уже рассказывала. Но идей, как преобразить или построить дачу или загородный дом так много, что в рамках одной статьи все не уместятся. Сегодня я поделюсь рецептом фасада своего дома и опытом, который получила в процессе его окраски.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Если вы строите дом без проекта с архитектурным решением и полной спецификацией на материалы, то выбор краски для фасада — далеко не последнее дело. Еще до того как стены приобретут цвет, вам придется столкнуться с выбором цвета кровли и окон (в моем случае ПВХ-профиля). С этим вопросом я определилась заранее.

Каким будет сочетание цветов, я подсмотрела в интернете. Лично мне понравился проект Kotka120, реализованный в городе Luikonlahti в Финляндии — за сочетание спокойной природной гаммы с черными акцентными балками. После этого мой лакокрасочный вектор был определен.



Проект Kotka120. Фото: lumipolar.ru

За советом — к профессионалу

Как и чем красить? С самого начала я знала, что за советом по покраске дома пойду к Кириллу. Это мой знакомый специалист по продажам отделочных лакокрасочных материалов. С красками он работает уже 12 лет.

Первое, что отметил Кирилл, это целесообразность выбора натуральных оттенков, так как, например, красный или синий — это достаточно дорогие фасадные пигменты. А натуральные — глина, сажа, копоть — менее дорогие, но хорошо держатся на фасаде сами по себе: достаточно вспомнить бизонов, нарисованных пальцем в пещере тысячи лет назад, которые сохранились до сих пор. То есть чем ближе оттенок к природному цвету, тем правильнее.



Фасад из необрезной доски. Фото: wrightdesignllc.com

Как только цветовые предпочтения определены, нужно заколеровать пробник либо купить на выкраску маленькую банку (если это уже готовая краска). Площадь выкраски — понятие субъективное. Для незначительных оттенков — около 1−2 м2, если стоит задача выбрать между красным и зеленым — меньше. С улыбкой вспоминаю, как строитель недоуменно следил за моими муками выбора между «цветом мокрого дерева» и… «цветом мокрого дерева». А полку в кладовой до сих пор украшают ряды баночек с пробниками.

— Кирилл, с чего начинать покраску фасада деревянного дома?

— Фасад правильно пропитать антисептиком, чтобы дерево получилось сухое, пористое. Грунты-антисептики препятствуют последующему заполнению пор древесины микроорганизмами. А затем антисептик необходимо защитить от солнца, дождя и ветра уже финишным покрытием. И самое главное в обработке деревянных фасадов — их нельзя «закупоривать» снаружи, чтобы влага, которую дерево вберет в себя, могла выйти обратно. На эту пропускную способность влияет не только применяемый материал, но и количество нанесенных слоев. Поэтому важно следовать инструкции, но, как правило, наносится два защитных слоя после антисептика.



Черный дом под Минском. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Какие материалы вы категорически не рекомендуете использовать для фасадов?

— Нитрокраски или нитропропитки. Они очень быстро сохнут, сильно пахнут, не заходят глубоко в дерево и создают пленку, препятствующую выходу пара. Чем дольше состав сохнет на фасаде, чем дольше он может пропитывать дерево — тем лучше. Но нужно выбирать менее ветреную погоду, чтобы не налипала пыль.



Фото: nashaotdelka.ru

— Как правильно наносить выбранное средство?

— Дерево у нас продается не самое сухое и может существенно меняться в размере в процессе высыхания в меньшую сторону. Если фасад окрашивается очень активным цветом, что бывает достаточно редко, то потом в появившихся зазорах может проглядывать необработанная древесина, чего при соблюдении технологии быть не должно.

Доски обрабатываются «на земле»: вначале со всех сторон промазываются антисептиком (базой), в том числе торцы. Затем, особенно если это темный цвет, наносится первый слой финишного покрытия, а уже после сборки фасада — второй. Между первым и вторым слоями цвета может пройти и неделя, и две, и месяц — ничего страшного. Первым слоем мы все защитили, а второй выполняет как бы подчищающую и декорирующую функции: нивелирует разное впитывание, разные оттенки.

Что же касается инструментов и метода нанесения, то правильнее наносить кистью, так как она гонит перед собой волну и механически впечатывает материал в дерево. Можно использовать краскопульт для получения более однородной поверхности, но на низком давлении, а затем разогнать состав кистью. Надо понимать, что каждая капля, пока долетает до стены, изменяет свою вязкость — она немного подсыхает. Поэтому обязательно после распыления нужно ее «затолкать» внутрь доски кистью. Иногда применяется накатка валиком, а потом растирание кистью, но при таком методе должны работать два человека.



Фото: nashaotdelka.ru

Кисть лучше выбирать из смешанного ворса, если состав на водной основе, так как искусственная щетина держит форму, а натуральная хорошо впитывает жидкость и отдает. Отдельно натуральная кисть выглядит как мокрая собака, а чисто искусственная — слишком жесткая. Размер зависит от силы кисти человека, но средняя макловица (кисточка) — это примерно 10−12 см ширина и 3 см — толщина.

— Сейчас люди часто покупают деревянные дома, которые уже, понятное дело, чем-то покрашены. Как «реанимировать» фасад?

— В первую очередь необходимо определить, чем было покрашено. Задача непростая, но важная. От этого будет зависеть, какое средство можно наносить поверх.







В принципе, можно распознать масляную или пентафталевую краски — очень распространенный вариант. Если они нанесены правильно, то это неплохой вариант покрытия. Если была ПФ-краска, то покрываем сходной по типу растворителя краской (масляной, ПФ, алкидно-уретановой), только тонким слоем, так как толстый будет высыхать неоднородно и морщиться, возникнут напряжения, и именно здесь покрытие снова потрескается. Сохнуть первый слой должен никак не меньше шести часов, а лучше — сутки.

Может быть так, что поверхность сильно блестит и потрескалась, как лак. Есть такой вид покрытий, как лакеробейцы, — цветные готовые лаки для фасадных работ, которые предназначены для небольших поверхностей вроде лавочек, наличников или пергол. Это связано с тем, что тонкие доски можно хорошо пропитать антисептиком и воды в них немного, т.е. можно покрывать цветными лаками. А вот бревно пропитать антисептиком насквозь никак не получится, в нем остается много влаги. И если такое бревно запечатать лаком, покрытие 100% потрескается. Поэтому покрытие, похожее на лак, придется снимать. Механически. Есть для этого смывки, конечно, но они довольно токсичны. Затем желательно пройтись по обнажившейся древесине антисептиком (базой). База — это, по сути, растворитель со смолой и ядом в составе. Его задача — занести молекулы яда как можно глубже в дерево, а смола автоматически выравнивает впитывающую способность. А затем наносим пропитку. Пропитки лучше сразу выбирать не блестящие, на уайт-спиритах.



Фото: nashaotdelka.ru

А вообще, правильно ремонтировать фасад маслами: они дружат практически со всеми типами покрытий, но точно не лягут на существующую лаковую пленку — просто скатятся с нее. Маслом сделать пленку невозможно, то есть оно под собой не начнет копить влагу и не треснет от морозов зимой. Его можно заколеровать в нужный цвет. Но как только мы связываемся с маслами, то обрекаем себя на периодический уход за фасадом: раз в три-четыре года фасад нужно обновлять. Колерованный продукт более пигментированный, быстрее нагревается на солнце и испаряется.

— А что делать со старыми деревянными срубами, которые уже посерели?

— Такой серый сруб естественного старения не должен вызывать заметного беспокойства. В природе так: если дерево лишилось корней, по нему не бегут соки, чтобы «съесть» его и дать жизнь молодым деревьям рядом, в нем поселяются микроорганизмы. Когда такой сруб не гнилой, давно стоит и хорошо проветривается, то можно с ним ничего не делать, он так еще, думаю, лет 10−20 легко простоит. Можно его слегка почистить (не сильно сдирая верхний слой) и обработать антисептиком-антижуком. И все. Вот этот серый цвет — это уже разложившийся под действием ультрафиолета лигнин. По сути, это уже труха, которая оберегает глубокие слои от разрушения. Если это законсервировать после антисептика маслом, то получится надежная броня.

Рецепт для моего фасада

А вот, собственно, рецепт моего деревянного дома, который мы «приготовили» вместе с Кириллом:

Пропитка всего конструктивного леса — «Сенеж Огне-Био»

База — Tekhnos PERUSKYLLÄSTE/CLEAR BASE

Фасад — пропитка Tekhnos WOODEX CLASSIC (Kuultava), цвет Т1828

Столбы, наличники — пропитка Tekhnos WOODEX CLASSIC (Kuultava), цвет Т1708

Терраса (лиственница) — масло WOODEX Wood Oil (PUUÖLJY), цвет T1802+T3071

Внутренняя отделка — лак PANEELILAKKA, цвет Т3072

Как и рекомендовал Кирилл, фасад красили «на земле». Пожалуй, самым странным за всю стройку было приехать и увидеть, что почти весь участок застелен досками — такая себе деревянная терраса на 500 м2.



Фото: Ольга Цвик

Доски сначала со всех сторон промазали антисептиком, в том числе торцы. Затем нанесли первый слой финишного покрытия, а уже после сборки фасада — второй.

Процесс покраски на удивление прошел достаточно быстро и безболезненно. Использовался метод нанесения состава краскопультом на низком давлении с последующей разгонкой кистью. Покрытие получилось очень однородным и ввело в заблуждение некоторых соседей, предположивших издалека, что дом обшит пластиковым сайдингом.

Первый год, полет нормальный

Помните, как в детстве тянули по закрытым ножницам полосками цветной бумаги, и получались веселые завитушки, похожие на мамину «химию»? Вот примерно такие завитушки вы сможете наблюдать каждую весну на своем доме, если сэкономите на фасадной краске.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Зима 2019−2020 выдалась очень влажной. Но она явилась хорошим проверочным тестом для моего фасада. Дерево не «выкрутилось», что, как мне кажется, не в последнюю очередь заслуга правильной обработки. Поживем — увидим.