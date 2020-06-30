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Оздоровительный лагерь «Орленок» в этом году будет работать в 2 смены

30.06.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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С апреля текущего года ГУО «Оздоровительный лагерь «Орленок» Несвижского района» функционирует как юридическое лицо.

Оздоровительный лагерь «Орленок» в этом году будет работать в 2 смены

Фото vk.com

С марта проведены масштабные работы по обновлению материально-технической базы оздоровительного лагеря. Так, осуществлена реконструкция закрытой террасы для сезонного приема пищи здания пищеблока. Теперь ребята смогут завтракать, обедать и ужинать в новом просторном обеденном зале с панорамными окнами и оригинальной конструкцией.

С помощью трудовых бригад выполнены ремонтные и косметические работы в каждом домике: заменена кровля, окна, выполнено выравнивание и покраска стен, пола, заменены входные и межкомнатные двери.

Неподдельный интерес к улучшению условий для комфортного оздоровления детей проявили организации и предприятия района. Свой вклад в обновление «Орленка» внесли коллективы СПК «Агрокомбинат Снов», ОАО «Городея», ЗАО «1 Мая», ОАО «Грицкевичи», ОАО «Лань-Несвиж», ОАО «Сейловичи», ОАО «Юшевичи», ОАО «Новая жизнь», ОАО «Несвижский райагросервис», ЗАО «Агрокомбинат Несвижский», ОАО «Невижские Островки», ГП «ЭБ «Свекловичная», ГСХУ «Несвижская сортоиспытательная станция», РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле».

Всего вышеперечисленными организациями было затрачено свыше 100 000 белорусских рублей.

Оздоровление в оздоровительном лагере «Орленок» Несвижского района в летний период 2020 года планируется в 2 смены:

С 5 по 22 июля — 1 смена;

С 26 июля по 12 августа — 2 смена.

Родительская доплата за путевку составит от 53,46 до 62,55 рубля.

Анна Богдан,

заведующий сектором социальной и воспитательной  работы управления по образованию,

спорту и туризму Несвижского райисполкома.

 


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С апреля текущего года ГУО «Оздоровительный лагерь «Орленок» Несвижского района» функционирует как юридическое лицо. С марта проведены масштабные работы по
 
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