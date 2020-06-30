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Сергей Шнуров получил пост генерального продюсера RTVI
Источник материала: ОНТ
Лидер группы «Ленинград» музыкант Сергей Шнуров стал генеральным продюсером RTVi,
По данным источника, должность генпродюсера новая, а занять ее Шнурову предложил владелец телеканала Микаель Исраелян.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Лидер группы «Ленинград» музыкант Сергей Шнуров стал генеральным продюсером RTVi, сообщается на сайте канала. По данным источника, должность генпродюсера новая, а...
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