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В последний день июня пройдут грозы и ливни

30.06.2020 09:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В последний день июня пройдут грозы и ливни

Последний день июня принесёт облегчение от жары. Однако, почти по всей территории страны пройдут грозы, которые будут сопровождать сильные ливни.

Ветер при грозах будет порывистым, местами возможно шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Объявлен оранжевый уровень опасности. Температура воздуха днем составит от +20°С до +25°С градусов, по юго-востоку – до +27°С.

Фото: https://www.1zoom.me/ 

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Последний день июня принесёт облегчение от жары. Однако, почти по всей территории страны пройдут грозы, которые будут сопровождать сильные ливни. Ветер при грозах...
 
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