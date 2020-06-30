В последний день июня пройдут грозы и ливни

Источник материала: ОНТ

Последний день июня принесёт облегчение от жары. Однако, почти по всей территории страны пройдут грозы, которые будут сопровождать сильные ливни.

Ветер при грозах будет порывистым, местами возможно шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Объявлен оранжевый уровень опасности. Температура воздуха днем составит от +20°С до +25°С градусов, по юго-востоку – до +27°С.

Фото: https://www.1zoom.me/

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