Япринцев: Наши соседи по-хорошему нам завидуют

Источник материала: Tut.by

Чемпион мира и Европы по самбо, член исполнительного комитета Международной федерации самбо Владимир Япринцев в эфире ОНТ заявил , что страны-соседки завидуют Беларуси в плане развития спорта.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Нам повезло. Мы, наверное… не наверное, а точно были первым видом спорта, что провели открытый чемпионат Беларуси на призы президента страны. Конечно, это была сумасшедшая поддержка, в моей памяти осталось, когда Александр Григорьевич пришел и открыл эти соревнования. Мы уже проводим 24 года подряд этот турнир.

Что бы мы ни говорили, конечно, все время люди хотят чего-то нового, чего-то лучшего, но надо, знаете, не уподобляться… Потом, знаете, как поэт сказал: «Что имеем — не храним, потерявши — плачем». Поэтому надо помнить то хорошее… Вы возьмите просто статистику, обычную статистику и посмотрите, сколько новых залов открыто.

Если взять нашу соседку, я имею в виду Украину, например. Я очень плотно контактирую с ребятами из России, из Украины — все по-хорошему нам завидуют, потому что мы во всех видах спорта почти участвуем в чемпионатах мира, Европы. И платит за это все государство.

Я 24 года руководил федерацией самбо, долгое время руководил и федерацией дзюдо и знаю, что очень непросто найти деньги. Знаете, особенно вот наши там постсоветские республики приезжают, они точно так же продолжают собирать деньги у коммерсантов, у бизнесменов. А мы, я могу гордиться и говорю это честно и прямо, в основном, конечно же, принимает участие государство, — сказал Япринцев.