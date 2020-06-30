Семь эффективных способов борьбы с борщевиком на дачном участке

Источник материала: Tut.by

Если на дачном участке появился борщевик, стоит поторопиться избавиться от него. Этот сорняк за короткое время способен вытеснить другие культуры — и это еще полбеды. Растение представляет собой серьезную опасность: в его соке содержатся токсины, вызывающие тяжелые ожоги. Журнал «Идеи вашего дома» рассказывает о самых эффективных способах борьбы с борщевиком.



Фото с сайта pixabay.com

В природе насчитывается не один десяток разновидностей этого сорняка, и не все они ядовиты. Опасными являются борщевик Сосновского, Мантеггаци, дикий. Токсичные сорта биологи отличают по следующим признакам:

— крупная и широкая пластина листа с шершавыми и рваными краями;

— высота два и более метра;

— пушок с сиреневатыми вкраплениями на стебле.

Уничтожить борщевик сложно (он очень живуч), и вот почему:

— Сохранение всхожести на длительный срок. Семена прорастают через 5−8 лет покоя.

— Самоопыление. Даже единственный экземпляр даст многочисленное потомство. В зонтиках вызревает от 20 000 до 70 000 семян.

— Быстрый рост. За сутки побеги увеличиваются в среднем на 100 мм.

— Морозоустойчивость. Легко переносит самые суровые зимы.

— Способность семян вызревать на срезанных зонтиках.

— Заглубление точки роста. Она находится ниже уровня земли на 40−100 мм. Обрезка стебля выше этой точки никакого эффекта не дает.

— Легкое распространение семян. Перенос возможен разными способами: током воды, ветром, животными, человеком и другими.

Есть у сорняка и слабые места. К примеру, за весь жизненный цикл, а он может длиться от двух до пятнадцати лет, семена образуются только один раз. Отсутствие вегетативного размножения тоже является плюсом: если уничтожены все спящие почки, сорняк прекращает расти. Кроме этого, растение не любит тень, не может прорасти с большой глубины и плохо переносит чрезмерное увлажнение.

Итак, разберем самые эффективные методы борьбы с этой ядовитой травой.



Фото с сайта pixabay.com

Выкашивание и выкапывание

Механическое удаление действенно, но трудоемко. Перед работой надо надеть защитную одежду и резиновые перчатки. Если на кожу попадет сок, его необходимо смыть большим количеством воды. Не замеченное вовремя пятно от сока на коже под воздействием ультрафиолета превращается в сильный ожог.

Выкапывание сорняка возможно, если замечены единичные экземпляры и если еще не появились соцветия. Делать это надо острой лопатой, аккуратно подкапывая корни как можно глубже. Когда они достаточно обнажатся, берут за стебель и с усилием тянут, стараясь выдернуть растение. Если корневище обломалось, процедуру повторяют. Оставлять в земле даже небольшие фрагменты не рекомендуется. На них могут находиться спящие почки, которые со временем прорастут.

Если ядовитой порослью заполнена уже большая часть участка, то используют выкашивание. Процедуру повторяют каждый месяц, при необходимости — через две-три недели. Скошенную массу уносят и сжигают. Надземная часть после скашивания быстро отрастает, поэтому есть смысл использовать этот метод в комплексе с другими.

Удаление соцветий

Когда соцветия уже раскрыты, заниматься уничтожением уже поздно. В зонтиках одновременно зреют десятки тысяч семян, и если они попадут в почву, обязательно появятся всходы. Избавиться от сорняка можно таким способом: взять плотный пластиковый пакет, надеть его на соцветие и зафиксировать. Острым ножом перерезать стебель, собранные таким образом зонтики сжечь.

Мульчирование

Мульча становится губительной для сорняка, так как закрывает свет. Этот агротехнический прием эффективен, но ждать результата приходится долго. Используют его на территориях с большим количеством этой сорной травы. Возможны два варианта применения методики:

1. С геополотном. Весной землю перекапывают или вспахивают. Участок накрывают геополотном плотностью не меньше 100 г/кв. м, сверху укладывают слой грунта высотой 30−50 мм, в который высевают смесь из трех-четырех сортов задерняющих трав. Плотность посева — около 1 кг семян на сотку. После появления поросли проводится периодическое скашивание. Использовать землю для выращивания любых культур можно будет через два-три года.

2. С полиэтиленовой пленкой. В начале июня проводится скашивание. Затем участок накрывают черным полиэтиленом плотностью не меньше 100 мкм. Чтобы укрытие не сдвинулось, сверху укладывают мешки с песком, крупные камни и т. п. Влага и свет не смогут попасть под пленку, что уничтожит корни со спящими почками. Укрытие оставляют на год. Затем его снимают, землю перекапывают.

Выжигание

Применяют там, где есть достаточное количество свободного места до построек, деревьев, коммуникаций. Заросли борщевика и грунт под ним заливают жидкостью для розжига или просто бензином, поджигают. Пока происходит горение, следят за пламенем, не дают ему слишком разгораться и расползаться. Остывшее пепелище перекапывают, засыпают сверху свежей почвой. На этом месте не рекомендуется высаживать ягоды и овощи в течение года.



Фото с сайта pixabay.com

Растения ремедиаторы и естественные враги

На крупных сильно засоренных участках борщевик можно вытеснить растениями ремедиаторами: например, высадить быстрорастущие бобовые или злаковые культуры, козлятник, топинамбур, картофель или малину. Ремедиаторы быстро разрастаются и вытесняют сорные растения.

Среди рекомендаций по борьбе с борщевиком есть и совет использовать его естественного врага борщевичную моль. Она быстро справится с проблемой, но, к сожалению, одновременно уничтожит все зонтичные на огороде.

Народные средства

Один из способов уничтожения борщевика — использование поваренной соли. На зараженной территории рассыпают крупную соль из расчета 1500−2 000 г на кв. м, затем почву глубоко рыхлят. Но высокая засоленность не позволит выращивать здесь какие-либо культуры. Чтобы земля стала пригодной для посадок, потребуется специальная обработка.

Избавляться от ядовитой поросли можно также с помощью уксусной эссенции. Применяют ее тремя способами:

— с помощью шприца вводят уксус в ткани стебля и корень, что останавливает рост сорняка и постепенно его убивает;

— готовят раствор из литра воды, двух пакетиков лимонной кислоты, литра уксусной эссенции, четырех столовых ложек моющего средства и 50 мл спирта. Смесь заливают в пульверизатор и опрыскивают поросль в безветренный солнечный день;

— после срезания зонтиков внутрь стебля заливают уксусную эссенцию. Через некоторое время кислота уничтожит вредную траву.

Гербициды

Для обработки участка покупают любое подходящее средство. При грамотном использовании обработка гербицидами дает быстрый и эффективный результат.

Методы борьбы с сорняком специалисты советуют комбинировать. Так, после мульчирования хорошо сеять ремедиаторы. Черную пленку собирают и сеют бобовые, козлятник или горчицу. Они не только вытеснят нежелательные всходы, но и «сработают» как сидераты, восстанавливая почву. Осенью их запахивают или перекапывают вместе с землей.