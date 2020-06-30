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Вниманию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих или временно находящихся на территории Республики Беларусь!

30.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Вниманию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих или временно находящихся на территории Республики Беларусь!

Приглашаем вас принять участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на одном из участков:

Минск по адресу: ул. Нововиленская, 1 А, Посольство Российской Федерации;

Досрочное голосование с 25 по 30 июня с 10:00 до 20:00

В основной день голосования 1 июля с 08:00 до 20:00

Брест по адресу: ул. Пушкинская, 10, Генеральное Консульство Российской Федерации;

Досрочное голосование с 25 по 30 июня с 10:00 до 20:00

В основной день голосования 1 июля с 08:00 до 20:00

Гомель по адресу: ул. 50 лет БССР, 7, Российский центр науки и культуры;

Досрочное голосование с 28 по 30 июня с 14:00 до 20:00

В основной день голосования 1 июля с 08:00 до 20:00

Могилев по адресу: ул. Ленинская, 61, Лицей Белорусско-Российского Университета;

Досрочное голосование с 28 по 30 июня с 14:00 до 20:00

В основной день голосования 1 июля с 08:00 до 20:00

Островец по адресу: ул. Восточная, 18А, Информационный центр БелАЭС.

В основной день голосования 1 июля с 08:00 до 20:00

Голосование осуществляется при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации или документа его заменяющего.

Дополнительную информацию по вопросам голосования вы можете получить на сайтах ЦИК России – cikrf.ruцик.рфконституция2020.рф в разделе «Общероссийское голосование 1 июля 2020 года» и на сайте belarus.mid.ru и по телефону +375 17 233-35-90.

https://www.belta.by/

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Приглашаем вас принять участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на одном из участков: Минск по адресу: ул....
 
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