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Вниманию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих или временно находящихся на территории Республики Беларусь!
30.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Приглашаем вас принять участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на одном из участков:
Минск по адресу: ул. Нововиленская, 1 А, Посольство Российской Федерации;
Досрочное голосование с 25 по 30 июня с 10:00 до 20:00
В основной день голосования 1 июля с 08:00 до 20:00
Брест по адресу: ул. Пушкинская, 10, Генеральное Консульство Российской Федерации;
Досрочное голосование с 25 по 30 июня с 10:00 до 20:00
В основной день голосования 1 июля с 08:00 до 20:00
Гомель по адресу: ул. 50 лет БССР, 7, Российский центр науки и культуры;
Досрочное голосование с 28 по 30 июня с 14:00 до 20:00
В основной день голосования 1 июля с 08:00 до 20:00
Могилев по адресу: ул. Ленинская, 61, Лицей Белорусско-Российского Университета;
Досрочное голосование с 28 по 30 июня с 14:00 до 20:00
В основной день голосования 1 июля с 08:00 до 20:00
Островец по адресу: ул. Восточная, 18А, Информационный центр БелАЭС.
В основной день голосования 1 июля с 08:00 до 20:00
Голосование осуществляется при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации или документа его заменяющего.
Дополнительную информацию по вопросам голосования вы можете получить на сайтах ЦИК России –
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Вниманию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих или временно находящихся на территории Республики Беларусь!
Приглашаем вас принять участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на одном из участков: Минск по адресу: ул....
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