Открывается летне-осенняя охота

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В соответствии с Правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты, в целях рационального использования ресурсов охотничьих видов животных, удовлетворения запросов охотников в традиционных видах национальной охоты ружейная охота в летне-осеннем сезоне 2020 года в арендованных учреждением«Несвижская РОС» РГОО «БООР» охотничьих угодьях будет открыта:





– с 12 июля по 08 августа на бекаса в светлое время суток для владельцев легавых собак, спаниелий, ретриверов (способами согласно приложения 2 Правил охоты);

– с 08 августа по 13 декабря на водоплавающую и болотную дичь, перепела, вальдшнепа, сизого голубя, вяхиря в светлое время суток (способами согласно приложения 2 Правил охоты);

– с 05 сентября по 13 декабря на рябчика, серую куропатку в светлое время суток(способами согласно приложения 2 Правил охоты);

– с 19 сентября по 13 декабря на гуся белолобого, гуся-гуменника , гуся серого, канадскую казарку в светлое время суток(способами согласно приложения 2 Правил охоты);

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