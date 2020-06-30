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Алла Пугачева удивила поклонников помолодевшим видом после самоизоляции
Источник материала: ОНТ
Российская певица Алла Пугачева восхитила поклонников своим новым снимком в Instagram. Звезда после долгого периода самоизоляцию дома встретилась с друзьями, представ в новом образе.
Артистка сделала новую прическу: убрала волосы вверх, открыв шею. Пользователи отметили, что новый стиль очень идет 71-летней Пугачевой, которая стала выглядеть гораздо моложе своего возраста.
Певица также надела рубашку с глубоким вырезом и дополнила образ жемчужным колье.
Фото: Instagram
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Российская певица Алла Пугачева восхитила поклонников своим новым снимком в Instagram. Звезда после долгого периода самоизоляцию дома встретилась с друзьями,...
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