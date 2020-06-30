ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Алла Пугачева удивила поклонников помолодевшим видом после самоизоляции

30.06.2020 09:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Алла Пугачева удивила поклонников помолодевшим видом после самоизоляции

Российская певица Алла Пугачева восхитила поклонников своим новым снимком в Instagram. Звезда после долгого периода самоизоляцию дома встретилась с друзьями, представ в новом образе.

Артистка сделала новую прическу: убрала волосы вверх, открыв шею. Пользователи отметили, что новый стиль очень идет 71-летней Пугачевой, которая стала выглядеть гораздо моложе своего возраста.

Певица также надела рубашку с глубоким вырезом и дополнила образ жемчужным колье.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российская певица Алла Пугачева восхитила поклонников своим новым снимком в Instagram. Звезда после долгого периода самоизоляцию дома встретилась с друзьями,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Семь эффективных способов борьбы с борщевиком на дачном участке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика