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Минобороны Китая передало белорусским военным медикам гуманитарную помощь

30.06.2020 10:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Еще один дружеский жест от Поднебесной. Очередная партия медицинской гуманитарной помощи прибыла в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минобороны Китая передало белорусским военным медикам гуманитарную помощь

Груз доставлен от Министерства обороны Китайской Народной Республики при участии посольства этой страны в Беларуси.

Минобороны Китая передало белорусским военным медикам гуманитарную помощь

На борту все необходимое для профилактики и лечения COVID-2019: инфракрасные термометры, респираторы, очки, одноразовые защитные костюмы и другие средства.

Минобороны Китая передало белорусским военным медикам гуманитарную помощь

Все это направят в военные клиники Беларуси.

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Новости Беларуси. Еще один дружеский жест от Поднебесной. Очередная партия медицинской гуманитарной помощи прибыла в нашу страну, сообщили в программе Новости «24...
 
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