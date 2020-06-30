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Назван самый модный размер груди по версии пластического хирурга

30.06.2020 10:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Назван самый модный размер груди по версии пластического хирурга

Женские черты лица и формы тела, которые были популярны в 90-е и нулевые годы, на сегодняшний день уже не считаются популярными и востребованными. Пластический хирург Гайк Бабаян во время интервью Радио Sputnik рассказал о новых трендах в сфере красоты.

По словам специалиста, неестественные большие губы и грудь огромных размеров больше не в тренде. На сегодняшний день женщины хотят выглядеть натурально. Такие выводы эксперт сделал на основании пожеланий пациенток клиник. 

Большинство пациенток на сегодняшний день предпочитают второй-третий размер груди. 

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Женские черты лица и формы тела, которые были популярны в 90-е и нулевые годы, на сегодняшний день уже не считаются популярными и востребованными. Пластический...
 
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