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Назван самый модный размер груди по версии пластического хирурга
Источник материала: ОНТ
Женские черты лица и формы тела, которые были популярны в 90-е и нулевые годы, на сегодняшний день уже не считаются популярными и востребованными. Пластический хирург Гайк Бабаян во время интервью
По словам специалиста, неестественные большие губы и грудь огромных размеров больше не в тренде. На сегодняшний день женщины хотят выглядеть натурально. Такие выводы эксперт сделал на основании пожеланий пациенток клиник.
Большинство пациенток на сегодняшний день предпочитают второй-третий размер груди.
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Женские черты лица и формы тела, которые были популярны в 90-е и нулевые годы, на сегодняшний день уже не считаются популярными и востребованными. Пластический...
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