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Призовой фонд более 100 000 BYN: в Беларуси выберут лучшие социальные проекты в прямом эфире на VOKA

30.06.2020 10:12 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

2 июля на VOKA состоится трансляция финала крупнейшего конкурса социальных проектов Social Weekend. Узнать, кто станет победителем Пятнадцатого сезона, зрители VOKA смогут в прямом эфире.

Конкурс социальных проектов Social Weekend существует уже 7 лет, за это время в нем участвовали более 3500 уникальных идей проектов, направленных на улучшение жизни общества в самых разных сферах. Более 300 из них уже реализованы – например, такие, как поисково-спасательный отряд «Ангел», решение для реабилитации пострадавших после травм или инсультов с использованием технологий виртуальной реальности VR-Health, организация улицы стрит-фуда в Молодечно, фестиваль Минского планетария и многие другие. Конкурс организует фонд «Добра», цель которого объединение ресурсов белорусского бизнеса для запуска полезных для общества инициатив.

Подать заявку для участия в пятнадцатом сезоне конкурса мог каждый – при условии, чтобы все предложенные проекты подразумевали реализацию на территории Беларуси и были направлены на решение тех или иных социальных проблем.

В этом сезоне из 476 команд в финале участвуют 17. Среди представленных идей – создание детской школы по программированию дронов в Могилеве, песокафе в Пинске, где бездомные собаки могут встретить своих будущих хозяев, мобильный пункт питания и срочной социальной помощи для бездомных, приложение по расшифровке медицинских анализов и еще больше десятка не менее ярких и интересных проектов. Кому из них достанется победа, поддержка меценатов и призовой фонд в размере более 100 тыс. рублей? Об этом зрители прямой трансляции на VOKA узнают первыми.

Увидеть финал конкурса Social Weekend пользователи VOKA смогут 2 июля в 18:00. Просмотр будет бесплатным для всех желающих – как в Беларуси, так и за ее пределами. После трансляции запись события будет размещена на платформе VOKА в режиме архива.

Включайте VOKA 2 июля и следите за финалом Social Weekend!

 
Теги: Могилев
 
 
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2 июля на VOKA состоится трансляция финала крупнейшего конкурса социальных проектов Social Weekend. Узнать, кто станет победителем Пятнадцатого сезона, зрители VOKA смогут в...
 
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