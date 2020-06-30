|
В Варшаве затоплены здания трёх министерств
Источник материала: ОНТ
В Варшаве затоплены здания сразу трёх министерств: МВД, окружающей среды, семьи и труда. Польшу еще накануне накрыли масштабные наводнения.
Вокзалы, больницы и метро тоже оказались под водой. Улицы и дороги превратились в реки, не работали светофоры. Затоплены подземные автостоянки и подвалы. В Прикарпатье в зоне наводнения оказались полтысячи домов. Около 7 тысяч человек остались без электричества. Разрушены 14 мостов. Спасатели оказывают помощь пострадавшим и ликвидируют последствия.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Варшаве затоплены здания сразу трёх министерств: МВД, окружающей среды, семьи и труда. Польшу еще накануне накрыли масштабные наводнения. Вокзалы, больницы и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)