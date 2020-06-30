В Варшаве затоплены здания трёх министерств

Источник материала: ОНТ

В Варшаве затоплены здания сразу трёх министерств: МВД, окружающей среды, семьи и труда. Польшу еще накануне накрыли масштабные наводнения.

Вокзалы, больницы и метро тоже оказались под водой. Улицы и дороги превратились в реки, не работали светофоры. Затоплены подземные автостоянки и подвалы. В Прикарпатье в зоне наводнения оказались полтысячи домов. Около 7 тысяч человек остались без электричества. Разрушены 14 мостов. Спасатели оказывают помощь пострадавшим и ликвидируют последствия.

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