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В Варшаве затоплены здания трёх министерств

30.06.2020 11:20 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Варшаве затоплены здания трёх министерств

В Варшаве затоплены здания сразу трёх министерств: МВД, окружающей среды, семьи и труда. Польшу еще накануне накрыли масштабные наводнения. 

Вокзалы, больницы и метро тоже оказались под водой. Улицы и дороги превратились в реки, не работали светофоры. Затоплены подземные автостоянки и подвалы. В Прикарпатье в зоне наводнения оказались полтысячи домов. Около 7 тысяч человек остались без электричества. Разрушены 14 мостов. Спасатели оказывают помощь пострадавшим и ликвидируют последствия. 

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В Варшаве затоплены здания сразу трёх министерств: МВД, окружающей среды, семьи и труда. Польшу еще накануне накрыли масштабные наводнения.  Вокзалы, больницы и...
 
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