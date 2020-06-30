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Франция снабжает Индию супердорогими самолетами «в час по чайной ложке»

30.06.2020 11:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В условиях эскалации конфликта с Китаем Индия остро нуждается в современных вооружениях для укрепления обороны. В первую очередь речь идет о боевой авиации — большие надежды Нью-Дели возлагает на Францию, поставляющую индийцам истребители Dassault Rafale, и на Россию. Однако французы производят и отправляют Индии самолеты «в час по чайной ложке», пишет Military Watch.


Dassault Rafale. Фото: wikipedia

Еще раньше оппозиционные партии и военные аналитики подчеркивали, что стоимость контракта на самолеты Rafale очень высока и каждый истребитель стоит 240 миллионов долларов за штуку. Это в полтора раза дороже, чем американское «пятое поколение «F-35A — в то время как Rafale относятся к поколению 4+.

Сейчас к высокой цене добавились и медленные поставки. Французский оборонный сектор имеет значительно меньшие масштабы производства, чем военная промышленность США или России, и потому чисто физически не может производить большое количество самолетов в короткие сроки. Несмотря на то что 29 июня Франция обязалась ускорить выполнение заказа, темпы все равно не идут в сравнение с Россией (поставляющей Су-30), США (с их F-16 и F-35) и Китаем (пополняющим свои ВВС новыми J-10C и J-20). Соответственно, рассчитывая на Rafale, Индия вряд ли сможет получить паритет с Китаем.

Все это приводит к тому, что, вероятно, Нью-Дели откажется от дальнейших закупок французского истребителя и попробует приобрести российские МиГ-35 с правом производства на своих предприятиях.

 
 
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В условиях противостояния с Китаем вооружиться европейскими истребителями в должной степени у индийцев вряд ли получится.
 
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