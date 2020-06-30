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Как будет работать минское метро в День Независимости

30.06.2020 11:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как будет работать минское метро в День Независимости

Как изменится режим работы минского метро в День Независимости, рассказали в пресс-службе столичной подземки.

Так, 3 июля метро откроется в 5:30.  Завершит работу подземка в ночь с 3-го на 4 июля в 1:30. Метро закроется на вход – в 1:00, а станции «Октябрьская», «Немига», «Фрунзенская», «Молодежная» – в 1:10.

С 10:00 3 июля до 01:00 4 июля поезда будут ходить с интервалом 6 минут.

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Как изменится режим работы минского метро в День Независимости, рассказали в пресс-службе столичной подземки. Так, 3 июля метро откроется в 5:30.  Завершит работу...
 
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