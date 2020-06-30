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Как будет работать минское метро в День Независимости
Источник материала: ОНТ
Как изменится режим работы минского метро в День Независимости, рассказали в пресс-службе столичной подземки.
Так, 3 июля метро откроется в 5:30. Завершит работу подземка в ночь с 3-го на 4 июля в 1:30. Метро закроется на вход – в 1:00, а станции «Октябрьская», «Немига», «Фрунзенская», «Молодежная» – в 1:10.
С 10:00 3 июля до 01:00 4 июля поезда будут ходить с интервалом 6 минут.
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Как изменится режим работы минского метро в День Независимости, рассказали в пресс-службе столичной подземки. Так, 3 июля метро откроется в 5:30. Завершит работу...
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