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Неизвестные открыли стрельбу во Флориде: один человек погиб, двое ранены

30.06.2020 11:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Стрельба в американском штате Флорида. Двое мужчин открыли огонь возле склада одной из известных корпораций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестные открыли стрельбу во Флориде: один человек погиб, двое ранены

Погиб один человек, еще двое пострадали. Неизвестные, вооруженные пистолетами, вышли из машины и направились к очереди из претендентов на работу в компании.

Неизвестные открыли стрельбу во Флориде: один человек погиб, двое ранены

Злоумышленники открыли огонь, убив одного из стоявших людей и ранив еще двоих. После преступники сели в автомобиль и скрылись. Полиция ведет розыск подозреваемых. Причины случившегося пока не установлены.

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Новости США. Стрельба в американском штате Флорида. Двое мужчин открыли огонь возле склада одной из известных корпораций, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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