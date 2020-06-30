Президент Беларуси Александр Лукашенко провёл встречу с педагогическим активом страны

Источник материала: Полесская правда

Система образования является важнейшей стратегической отраслью, а не сферой услуг. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 29 июня на встрече с педагогическим активом страны, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Вы не просто обучаете квалифицированных специалистов. Прежде всего, вы воспитываете граждан нашей страны, формируете интеллектуальную элиту общества», — сказал Глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что, возможно, не часто, но подобные встречи Президента с педагогическим активом проходят достаточно регулярно. «Есть объективная необходимость не только поговорить о достижениях и перспективах развития сферы образования, но и обсудить вопросы на злобу дня», — сказал Глава государства.

Он отметил, что в последнее время, особенно в интернете, появилось много так называемых мнениеформирующих личностей. «Кто хайпует, кто постит в интернете. А вас я считаю действительно мнениеформирующими людьми. Кто, если не преподаватель вуза, политолог, депутат, кто, если не вы, сегодня формирует мнение нашего народа», — сказал Александр Лукашенко.

«Нам надо идти вперед и думать о развитии нашей страны», — подчеркнул белорусский лидер. В выступлении он подробно остановился на развитии сферы образования за годы независимости страны. В свое время было принято решение совершенствовать, а не ломать ту систему образования, которая была.

«Нам, молодой Беларуси, со всех сторон начали подкидывать различные идеи радикального реформирования системы образования. Те, кто постарше, помнит, как было. Уверен, если бы пошли на это, сегодня бы плелись в числе отстающих, потеряли бы и школу, и традиции, и людей. Если разобраться, мы ведь вовремя обнаружили все подводные течения, скрытые под маской искренней помощи. Вопрос в одном: кому здесь, в Европе, нужно существование потенциального конкурента, самостоятельного, интеллектуального и развитого?» — отметил Глава государства.

Он напомнил, как в свое время у власти в стране орудовали «нацыянальна свядомыя», которые якобы боролись за суверенитет и независимость, и они прежде всего вторглись в систему образования. «И вы помните, что тогда происходило. Став Президентом, мне, спасая страну, пришлось заниматься и системой образования, — рассказал Александр Лукашенко. — Тогда я уловил ту нить, которую надо было поддержать. Я заявил о том, что нам не надо ничего ломать и выдумывать, нам надо совершенствовать ту систему образования, которая у нас есть, была и будет. И нам с величайшим трудом удалось в большей степени вернуться к той системе, которая была, усовершенствовав ее, и, конечно, не отказаться от новых ростков».

«Мы не только сохранили, но и приумножили лучшие традиции нашей высшей школы», — подчеркнул Глава государства.

«Безусловно, все достижения общественного образования — это и ваша заслуга. Мы помним это, ценим и стремимся всячески поддерживать вас, в том числе материально. Начато поэтапное повышение зарплаты профессорско-преподавательского состава. В течение будущей пятилетки мы обязательно доведем заработную плату у вас до 150% от средней по стране», — заявил Президент.

Александр Лукашенко поручил к следующей вступительной кампании разработать новые правила поступления в вузы.

«По поводу доступности нашего образования сломано немало копий. Удивляет, что отдельные лица от политики, которых в свое время государство выучило бесплатно, ратуют только за платную форму обучения. Это значит, что дети из рабочих семей, пусть даже талантливые и умные, просто не смогут себе позволить такую роскошь, как высшее образование, — сказал белорусский лидер. — Путь, который выбрали многие страны, разделив общество на элиту и рабочий класс, на тех, кому доступна и недоступна привилегия учиться в университетах, нам не подходит».

«Вы знаете мою позицию. У нас каждый, пусть даже из самой глубинки, может стать студентом, если имеет знания и желание учиться. Этому принципу должна соответствовать система вступительных экзаменов. При отборе в вуз приемной комиссии необходимо видеть человека, а не только (и не столько, может быть) результат тестирования. Министру образования дано поручение проработать этот вопрос», — сказал Глава государства.

Александр Лукашенко отметил: как преподаватель, хорошо знает, что такое разговаривать с глазу на глаз, видеть человека. «Должен сказать, что системой тестирования в лучшие вузы страны мы отсекаем трудолюбивую, способную молодежь, родители которой, будем прямо говорить, не входят в элиту нашей страны. Нет у них родителей-бизнесменов, больших денег… Сама система не дает возможности поступить в вузы ребятам, скажем, из сельских школ, где преподавание еще немножко ниже, чем в крупных городах, в Минске. Где нет такого репетиторства, что можно дополнительно получить знания», — считает Президент.

«Не надо думать, что все преподаватели коррупционеры и прочее… Все-таки, это патриоты, как мы вначале сказали. Так если это патриоты, они должны, они умеют рассмотреть в абитуриенте будущего настоящего гражданина. За тестированием, при всех его положительных качествах, мы этого не видим. Поэтому, взяв лучшее из прошлой системы поступления в вузы, тестирование, которое мы уже прошли (шишки набили), взяв все лучшее, поставлена задача перед Министерством образования к следующей вступительной кампании создать новые правила поступления в вузы», — заявил Глава государства.

Он добавил: конечно же, предполагаемые нововведения будут широко обсуждаться. «Поставлена такая задача — в рамках работы над Кодексом об образовании совершить и эту работу. Ее надо сделать в кратчайшие сроки», — отметил Александр Лукашенко.

Президент пообещал, что в будущей пятилетке будет достигнута 100-процентная обеспеченность студентов общежитиями.

«На сегодняшний день мы обеспечиваем 89,5% нуждающихся студентов местами в общежитии. А в отдельных областях приближаемся к 100%, — сказал Глава государства. — В этом направлении мы будем двигаться. В будущей пятилетке с общежитиями студентов мы разберемся. Каждый студент будет иметь свое место в общежитии».

Александр Лукашенко отметил, что гордость страны — студенческая деревня в Минске, которая является современнейшим комплексом почти на 10 тыс. мест. «Общежития в нем по условиям проживания теперь на уровне отеля. Пусть 3-звездочного, но отеля», — заметил Президент.

Глава государства подчеркнул также важность качественной работы с молодежью в учебных заведениях. «Не будем заниматься своими детьми мы — ими займутся чужие учителя это жизни. И тогда в истории независимой Беларуси, которую должны продолжить наши дети, можем поставить точку. Даже жирную», — сказал он.

Александр Лукашенко констатировал, что, к сожалению, по сравнению с советским периодом произошел откат назад в работе с молодежью. «Каждый университет, институт, факультет должен иметь набор таких механизмов работы. И альтернатива виртуальной жизни должна быть интересной», — уверен Президент.

«Вы знаете, что происходит с молодежью, которая остается один на один с информационным пространством. Я прямо говорю: там ею уже занимаются другие воспитатели, зарубежные идеологи, а иногда и преступники. И то, что сегодня происходит с некоторыми нашими детьми, это вопрос не только к родителям, но и ко всем нам, всей системе нашего образования», — подчеркнул белорусский лидер.

Он также отметил важность учить студентов мыслить, делать самостоятельные выводы, выходить за рамки программы, самообразовываться. «Но не теряя связи с государственной идеологией. И не надо бояться этого слова. Покажите мне хоть одну сильную и самодостаточную страну в мире, которая не придает этой теме большое значение», — заметил Президент.

Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси продолжат реализацию в вузах модели «Университет 3.0».

«Мы реализуем модель «Университет 3.0″. Она представляет собой симбиоз образования, науки и предпринимательства, успешно развивается на базе восьми вузов. И обязательно продолжим внедрять эту модель дальше», — сказал Глава государства.

Александр Лукашенко отметил тот факт, что в настоящее время в вузах проводятся фундаментальные и прикладные исследования, а это говорит о достойном уровне отечественного высшего образования и подготовки научных кадров высшей квалификации.

По показателям в сфере образования, согласно отчету ПРООН, Беларусь входит в тридцатку наиболее развитых стран мира. «Среднее европейское, по мировым меркам совсем небольшое государство, мы увеличили экспорт образовательных услуг, обучаем на 20 тыс. больше иностранных граждан, чем в первые годы нашей независимости. И то, что к нам поехали учиться иностранцы, говорит о многом. Это конкретный и весомый аргумент в пользу качественного образования», — подчеркнул белорусский лидер.

В стране развивается практико-ориентированная подготовка специалистов с высшим образованием, в вузах лаборатории и образовательные центры работают совместно с ведущими мировыми компаниями.

«Наши показатели распределения и трудоустройства выпускников находятся на уровне почти 100%. А ведь в конце 1990-х — начале 2000-х проблема направления на работу существовала», — заметил Александр Лукашенко.

Президент на встрече с педагогическим активом страны призвал подумать над тем, каким должно быть образование будущего.

По словам Главы государства, в стране в развитии образования многого добились и все это стало возможным благодаря тому, что постепенно и вдумчиво совершенствовалась система образования. «Для нас было важно не свести образование к сфере услуг, не нацелить только на извлечение прибыли. Я считаю одним из наших значимых достижений то, что мы сохранили возможность для всех абитуриентов получать высшее образование по конкурсу бесплатно», — сказал Президент.

Он заявил, что тем не менее есть к чему стремиться. «Сегодня нам надо найти ответ на вопрос, каким мы видим образование будущего. Об этом многие говорят, предлагают новые модели. Часто все сводят банально к информационным технологиям. Я приверженец простой идеи: не сможет ни сейчас, ни в обозримом будущем ни один айтишник, даже самый продвинутый, накормить, обуть и одеть людей, — сказал Александр Лукашенко. — Да, современные технологии способны вывести на новый уровень развития и сельское хозяйство, и производство в промышленности. Поэтому я всегда говорю, что обучение IT-специальностям само по себе прогрессивно, но оно должно быть на стыке реальных отраслей. Нам нужны широкопрофильные специалисты, где IT — это естественная компетенция».

Президент отметил, что стык IT-образования и другого — биологического, химического, экономического и даже юридического — даст современного человека. «Но надо подумать над другими отраслевыми модулями, посмотреть на будущее. Допустим, химия плюс физика, биология плюс механика или физика. Обсудите, что еще надо, и предложите», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что молодежь также хочет выбирать отдельные модули и элементы учебных программ. «Надо удовлетворить их запрос. Надо услышать их и развиваться вместе с жизнью, опираться на ее потребности», — добавил он.

Президент отметил, что сейчас, в период пандемии, вокруг темы дистанционного образования много суеты. «Для нас весьма очевидным стало отставание тех учреждений, где использование этой формы обучения носило формальный характер. Одни делали вид, что учат, а другие — что учатся. Думаю, все сделали выводы о своей готовности или неготовности идти в ногу со временем», — заявил Глава государства.

«Удаленное обучение не заменит живую лекцию или общение в студенческой группе, занятия, на которых происходит обмен не только знаниями, но и энергией, где молодежь осваивает важнейшие в жизни навыки — коммуникабельность, способность к публичным выступлениям, аргументированному изложению своей точки зрения», — сказал Президент.

Александр Лукашенко считает, что дистанционное образование должно стать одним из вспомогательных элементов. Но педагог, учитель, преподаватель, живое общение с ними были и останутся главными. «И пусть те, которые мечтают всю систему школьного и высшего образования перевести в электронный формат, объяснят, как можно дистанционно научить будущего хирурга, особенно на начальной стадии, проводить операции», — отметил он.