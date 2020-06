Источник материала: Tut.by

Защитник английского футбольного клуба «Дерби Каунти» Андре Уисдом стал жертвой ограбления. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на BBC Sport.

Злоумышленники напали на игрока в Ливерпуле. Англичанин получил удар ножом и сейчас находится в больнице. По словам представителей «Дерби Каунти», 27-летний защитник идет на поправку. Полиция проводит расследование инцидента. О том, что стало добычей грабителей, не сообщается.

Get well soon, Wis.