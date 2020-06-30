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Проекты новых КоАП и ПИКоАП приняты в парламенте в первом чтении
Источник материала: ОНТ
Палата представителей приняла во вторник, 30 июня, в первом чтении проекты новых Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях,
Законопроекты депутатам представил директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов. По его словам, главное отличие новых кодексов от старых заключается в том, что первые носят в большей степени профилактический и предупредительный характер.
В новом КоАП все правонарушения разделили на три группы (по степени общественной вредности и тяжести последствий).
К примеру, за административные проступки (их 197) предусмотрено наказание в виде штрафа для физических лиц – не более 10 базовых величин, для ИП – 25 БВ, для юрлиц – 50 базовых.
Основная категория – значительные административные правонарушения (их 503). За эти виды нарушений наказание более строгое: штраф больше, конфискация, депортация.
К тем, кто допустил грубые административные правонарушения (их 50), могут применить административный арест, лишить их права заниматься определенной деятельностью, а также им грозит уголовная ответственность за повторность.
Некоторые виды административных наказаний пересмотрены. Появился институт профилактических мер, увеличен список оснований для освобождения от административной ответственности.
Ожидается, что новые кодексы начнут действовать с начала 2021-го года.
Фото: БЕЛТА
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Палата представителей приняла во вторник, 30 июня, в первом чтении проекты новых Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного...
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