Проекты новых КоАП и ПИКоАП приняты в парламенте в первом чтении

Источник материала: ОНТ

Палата представителей приняла во вторник, 30 июня, в первом чтении проекты новых Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях, сообщает БЕЛТА.

Законопроекты депутатам представил директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов. По его словам, главное отличие новых кодексов от старых заключается в том, что первые носят в большей степени профилактический и предупредительный характер.

В новом КоАП все правонарушения разделили на три группы (по степени общественной вредности и тяжести последствий).

К примеру, за административные проступки (их 197) предусмотрено наказание в виде штрафа для физических лиц – не более 10 базовых величин, для ИП – 25 БВ, для юрлиц – 50 базовых.

Основная категория – значительные административные правонарушения (их 503). За эти виды нарушений наказание более строгое: штраф больше, конфискация, депортация.

К тем, кто допустил грубые административные правонарушения (их 50), могут применить административный арест, лишить их права заниматься определенной деятельностью, а также им грозит уголовная ответственность за повторность.

Некоторые виды административных наказаний пересмотрены. Появился институт профилактических мер, увеличен список оснований для освобождения от административной ответственности.

Ожидается, что новые кодексы начнут действовать с начала 2021-го года.

Фото: БЕЛТА

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