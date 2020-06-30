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В Минске Fiat сбил на переходе 9-летнего мальчика на роликах

30.06.2020 11:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске на пешеходном переходе 9-летний ребенок попал под машину. ДТП случилось 29 июня.  

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, за рулем автомобиля Fiat находился 36-летний водитель. Он ехал по улице Киселева в направлении Куйбышева. Автомобиль на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 9-летнего мальчика на роликах.    

В Минске Fiat сбил на переходе 9-летнего мальчика на роликах
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома  

Очевидец сообщил, что ребенок пытался затормозить, но не успел. Мальчика доставили в медучреждение для осмотра.    

Проводится проверка. На месте работали сотрудники ГАИ.    

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске на пешеходном переходе 9-летний ребенок попал под машину. ДТП случилось 29 июня.   По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, за рулем...
 
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