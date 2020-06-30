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В Минске Fiat сбил на переходе 9-летнего мальчика на роликах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске на пешеходном переходе 9-летний ребенок попал под машину. ДТП случилось 29 июня.
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Очевидец сообщил, что ребенок пытался затормозить, но не успел. Мальчика доставили в медучреждение для осмотра.
Проводится проверка. На месте работали сотрудники ГАИ.
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Новости Беларуси. В Минске на пешеходном переходе 9-летний ребенок попал под машину. ДТП случилось 29 июня. По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, за рулем...
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