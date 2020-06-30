В Минске Fiat сбил на переходе 9-летнего мальчика на роликах

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске на пешеходном переходе 9-летний ребенок попал под машину. ДТП случилось 29 июня.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, за рулем автомобиля Fiat находился 36-летний водитель. Он ехал по улице Киселева в направлении Куйбышева. Автомобиль на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 9-летнего мальчика на роликах.



Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Очевидец сообщил, что ребенок пытался затормозить, но не успел. Мальчика доставили в медучреждение для осмотра.

Проводится проверка. На месте работали сотрудники ГАИ.